Nema sumnje da ste primijetili. Postoje racionalni muškarci i žene koji rade u mainstream medijima zapadnog svijeta, a koji i dalje u svom svakodnevnom jeziku koriste istrošene izraze kada pišu o sumanutim užasima u Gazi – kao da se tamo odvija “rat”, obično otvoreni i često dugotrajni, klasični vojni sukob između dvije države ili oružane grupe.

Ono čemu u stvarnosti svjedočimo na tom mučnom pojasu zemlje od 142 kvadratne milje – nekada opisivanom kao logor za zatvorenike na otvorenom, a sada kao logor smrti na otvorenom - očito nije rat, već najstrašnija humanitarna katastrofa 21. vijeka, ona koja dovodi u pitanje naš zajednički moralni kompas i ideju o globalnom dijalogu među kulturama.

Ne moramo opisivati ove užase nanesene 2,3 miliona duša koje "žive" - da, ova riječ mora biti stavljena pod navodnike - u Gazi, narodu koji je sada progonjen preko svake ljudske izdržljivosti.

Te užase već znamo. Čitali smo o njima. Gledali smo ih na ekranima. I potresli su nas do srži naše ljudskosti.

Dva svijeta

Enklava koju zovemo Gaza danas je pustoš čije je uništenje kartažanskih razmjera, gdje izgladnjeli Palestinci nisu ni mrtvi ni živi. Oni i njihova djeca, svedena na kosti, jezivo su opisani kao "hodajući mrtvaci".

Vidite ih u opasnim centrima za distribuciju hrane gdje ih izraelski vojnici, laki na okidač, svakodnevno ubijaju desetine, i gdje je njihova humanost toliko svedena na fragment da su spremni umrijeti za vreću riže, litar mlijeka, kanister vode...

Pa ipak, nekoliko kilometara dalje, preko granice, supermarketi su puni hrane, a ljudi žive svoje svakodnevne živote. Hodaju ulicama. Piju kafu. Gledaju filmove. Čitaju Toru. Posjećuju zubara. Grle svoju djecu. Slušaju muziku. I vode ljubav.

Zasigurno su to dva nivoa stvarnosti čiju prostornu i vremensku koegzistenciju um ne želi pomiriti, a mašta se protivi zamišljanju.

Pitanja naviru jedno za drugim.

Kakvo opravdanje imaju oni koji djeci uskraćuju pristup hrani i sprečavaju ih da zadovolje osnovne potrebe? Šta pokreće potrebu jednog naroda da proračunato nanosi takvo ponovljeno, neizrecivo divljaštvo drugom?

I šta tjera naizgled normalne Izraelce da daju tako masovno odobravanje rasističkom urliku svojih političkih i vojnih vođa, umjesto da se od njega s gnušanjem okrenu u mučnoj nevjerici, smanjujući tako sve što je u njima ljudsko i vraćajući ono što pripada zvijeri? (Tužna je činjenica da progresivni Izraelci nikada nisu uspjeli da društvu ukažu, a kamoli da mu nametnu humanu strogost svojstvenu vlastitim uvjerenjima.)

Pisci, kao i drugi laici o ovoj problematici, možda bi učinili dobro kada bi se suzdržali od učešća u ovakvim raspravama, koju terapeutska zajednica smatra svojom domenom. Ali razlozi ipak moraju postojati — ma koliko mračni i uznemirujući bili.

Zaslijepljen svijet

Jedna stvar je jasna. Gaza gori. Njen analog je pakao. Pa zašto globalna savjest nije prisilila vlasti da intervenišu i stave tačku na genocid u Gazi, na kraj neizmjernim agonijama njenog naroda? A ako ne sada, kada?

Vrlo jednostavno: Sjedinjene Američke Države, samoproglašeni "vođa slobodnog svijeta" i navodni "kreator i pokretač" međunarodnih odnosa, uporno insistiraju na svojoj dugogodišnjoj, zloglasnoj podršci Izraelu — bila ona ispravna ili pogrešna.