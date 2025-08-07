Najmanje 17 civila je ubijeno, a više ih je ranjeno u nizu izraelskih napada od ranih jutarnjih sati u četvrtak širom Pojasa Gaze, javili su lokalni mediji.

Medicinski izvori su za Anadolu potvrdili da su izraelski napadi pogodili stambeni stan u izbjegličkom kampu Al-Shati na sjeverozapadu Gaze, pri čemu su poginule tri osobe, dok je više njih ranjeno.

Jedan stariji Palestinac i dvije žene su ubijeni, a drugi ranjeni kada su izraelski borbeni avioni gađali kuću u četvrti Sheikh Ridwan u sjevernoj Gazi.

U centralnom dijelu Gaze, četiri Palestinca, među njima dvoje djece, ubijeni su kada je izraelska vojska pogodila stan u zapadnom dijelu izbjegličkog kampa Nuseirat.

Pet osoba je stradalo kada je izraelska vojska granatirala kuću u Khan Younisu na jugu Gaze. Napad je izazvao i požar na mjestu udara.