Najmanje 17 civila je ubijeno, a više ih je ranjeno u nizu izraelskih napada od ranih jutarnjih sati u četvrtak širom Pojasa Gaze, javili su lokalni mediji.
Medicinski izvori su za Anadolu potvrdili da su izraelski napadi pogodili stambeni stan u izbjegličkom kampu Al-Shati na sjeverozapadu Gaze, pri čemu su poginule tri osobe, dok je više njih ranjeno.
Jedan stariji Palestinac i dvije žene su ubijeni, a drugi ranjeni kada su izraelski borbeni avioni gađali kuću u četvrti Sheikh Ridwan u sjevernoj Gazi.
U centralnom dijelu Gaze, četiri Palestinca, među njima dvoje djece, ubijeni su kada je izraelska vojska pogodila stan u zapadnom dijelu izbjegličkog kampa Nuseirat.
Pet osoba je stradalo kada je izraelska vojska granatirala kuću u Khan Younisu na jugu Gaze. Napad je izazvao i požar na mjestu udara.
Izraelski dronovi su gađali šatore raseljenih Palestinaca u području Al-Mawasi kod Khan Younisa, pri čemu su poginuli žena i njeno dijete.
Izrael se suočava s rastućim međunarodnim bijesom zbog razornog rata u Gazi, u kojem je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.100 ljudi. Vojna kampanja je opustošila enklavu i dovela je na ivicu gladi.
Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv Gaze.