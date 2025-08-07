Američki predsjednik Trump je 5. augusta rekao da neće komentarisati izraelski plan da "potpuno okupira Pojas Gaze", ali da odluka o ovom pitanju leži na Izraelu.

Izraelski izvor, govoreći za izraelsku državnu televiziju KAN, rekao je da je Netanyahu bio sklon potpunoj okupaciji Pojasa Gaze.

Navodno se izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir protivio planu kojim bi se okupirala cijela Gaza.

Izvještava se da je Netanyahuov ured poslao poruku Zamiru u kojoj se navodi: "Ako vam plan za okupaciju cijele Gaze ne odgovara, trebali biste dati ostavku."