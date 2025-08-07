SVIJET
1 minuta čitanja
Trump se navodno ne protivi Netanyahuovom planu da "potpuno okupira Gazu"
Prema izvještaju američke web stranice "Axios", pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike, izraelska administracija se priprema odobriti plan "potpune okupacije Pojasa Gaze".
Trump se navodno ne protivi Netanyahuovom planu da "potpuno okupira Gazu"
Trump je 5. augusta rekao da neće komentarisati izraelski plan da "potpuno okupira Pojas Gaze", ali da odluka o ovom pitanju leži na Izraelu. / AA
16 sati prošlost

Američki predsjednik Donald Trump se navodno ne protivi planu izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da "potpuno okupira" Pojas Gaze pokretanjem nove vojne operacije.

Prema izvještaju američke web stranice "Axios", pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike, izraelska administracija se priprema odobriti plan "potpune okupacije Pojasa Gaze".

Trump, koji se nije protivio ovom planu, odlučio je da ne interveniše i da odluku o Gazi prepusti Izraelu.

U međuvremenu, američki zvaničnik u razgovoru za "Axios" izjavio je da SAD podržava korake za poboljšanje humanitarne situacije u Gazi, ali "neće poduzimati" napore za pomoć tamo.

Preporučeno

Američki predsjednik Trump je 5. augusta rekao da neće komentarisati izraelski plan da "potpuno okupira Pojas Gaze", ali da odluka o ovom pitanju leži na Izraelu.

Izraelski izvor, govoreći za izraelsku državnu televiziju KAN, rekao je da je Netanyahu bio sklon potpunoj okupaciji Pojasa Gaze.

Navodno se izraelski načelnik generalštaba Eyal Zamir protivio planu kojim bi se okupirala cijela Gaza.

Izvještava se da je Netanyahuov ured poslao poruku Zamiru u kojoj se navodi: "Ako vam plan za okupaciju cijele Gaze ne odgovara, trebali biste dati ostavku."

