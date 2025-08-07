RAT PROTIV GAZE
Još jedna beba u Gazi preminula zbog pothranjenosti
Tijelo nove žrtve izraelske politike izgladnjivanja prebačeno je u bolnicu Nasser u Khan Younisu.
Izvori su dodali da je od početka agresije ubijeno 151.442 ljudi, dok je nepoznat broj žrtava koje su i dalje zarobljene pod ruševinama. / AA
Šesnaestomjesečna beba Muhammed Asfur preminuo je zbog pothranjenosti u Pojasu Gaze zbog izraelske opsade i ograničenja u pristupu osnovnim životnim namirnicama.

Tijelo nove žrtve izraelske politike izgladnjivanja prebačeno je u bolnicu Nasser u Khan Younisu.

Izrael već 18 godina pod blokadom drži Gazu, a od 2. marta zatvorio je sve prijelaze, onemogućivši ulazak humanitarne pomoći i dodatno pogoršavši uvjete za 2,4 miliona stanovnika ove teritorije.

Prema podacima Vladinog medijskog ureda u Gazi, Izrael je od 27. jula propustio samo 843 kamiona s pomoći, što je znatno ispod potrebnih 6.000 kamiona dnevno za zadovoljavanje osnovnih potreba stanovništva.

Medicinski izvori u Gazi objavili su u srijedu da je broj ubijenih u enklavi porastao na 61.158 od početka izraelske ofanzive 7. oktobra 2023. godine, a većina su djeca i žene.

Izvori su dodali da je od početka agresije ubijeno 151.442 ljudi, dok je nepoznat broj žrtava koje su i dalje zarobljene pod ruševinama.

U protekla 24 sata ubijeno je 138 ljudi, od kojih su tri izvučene iz ruševina, a 771 drugih je ranjeno i prevezeno u bolnice širom Pojasa Gaze.

Bolnice u Gazi također su zabilježile pet novih smrtnih slučajeva zbog gladi i pothranjenosti u srijedu, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao na 193, uključujući 96 djece, prema riječima medicinskih zvaničnika.

Humanitarna kriza u Gazi se nastavlja pogoršavati jer su isporuke pomoći i dalje ozbiljno ograničene, pogoršavajući nestašicu hrane, čiste vode i medicinskih potrepština.

