Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Izrael namjerava okupirati Pojas Gaze kako bi uspostavio buduću civilnu upravu oslobođenu utjecaja Hamasa.

"Namjeravamo (preuzeti kontrolu nad Gazom) kako bismo osigurali našu sigurnost, uklonili Hamas tamo, omogućili stanovništvu da bude slobodno i predali je civilnoj upravi koja nije Hamas i nije neko ko zagovara uništenje Izraela", rekao je Netanyahu kada je u intervjuu za FOX News, upitan hoće li Izrael preuzeti kontrolu nad Gazom.

Rekao je da cilj nije trajno upravljati enklavom, već ukloniti Hamas i omogućiti drugačiju lokalnu upravu, koju podržavaju regionalni arapski partneri.

Na pitanje hoće li Izrael ponovo okupirati cijelu teritoriju od 42 kilometra, kao što je to učinio prije povlačenja 2005. godine, Netanyahu je odgovorio: "Ne želimo je zadržati. Želimo imati sigurnosni perimetar."