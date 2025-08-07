RAT PROTIV GAZE
Netanyahu potvrdio da Izrael namjerava okupirati Gazu
"Ne želimo biti tamo kao upravno tijelo. Želimo je predati arapskim snagama", rekao je izraelski premijer.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Izrael namjerava okupirati Pojas Gaze. / Reuters
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je u četvrtak da Izrael namjerava okupirati Pojas Gaze kako bi uspostavio buduću civilnu upravu oslobođenu utjecaja Hamasa.

"Namjeravamo (preuzeti kontrolu nad Gazom) kako bismo osigurali našu sigurnost, uklonili Hamas tamo, omogućili stanovništvu da bude slobodno i predali je civilnoj upravi koja nije Hamas i nije neko ko zagovara uništenje Izraela", rekao je Netanyahu kada je u intervjuu za FOX News, upitan hoće li Izrael preuzeti kontrolu nad Gazom.

Rekao je da cilj nije trajno upravljati enklavom, već ukloniti Hamas i omogućiti drugačiju lokalnu upravu, koju podržavaju regionalni arapski partneri.

Na pitanje hoće li Izrael ponovo okupirati cijelu teritoriju od 42 kilometra, kao što je to učinio prije povlačenja 2005. godine, Netanyahu je odgovorio: "Ne želimo je zadržati. Želimo imati sigurnosni perimetar."

"Ne želimo biti tamo kao upravno tijelo. Želimo ga predati arapskim snagama koje će njime pravilno upravljati, a da nam ne prijete i da će stanovnicima Gaze pružiti dobar život", dodao je.

Izrael se suočava sa sve većim unutrašnjim ogorčenjem zbog destruktivnog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijena više od 61.000 ljudi. Vojna kampanja je devastirala enklavu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata u enklavi.

