Satelitske snimke iz komercijalnih izvora otkrivaju da izraelska vojska gomila trupe i opremu u blizini granice s Gazom, potencijalno u pripremi za novu kopnenu invaziju na palestinsku teritoriju, izvijestio je "NBC News" kasno u četvrtak, pozivajući se na trojicu aktuelnih američkih zvaničnika i jednog bivšeg zvaničnika koji su pregledali snimke.

Snimci prikazuju kretanje i formacije snaga koje su sva četiri izvora identificirala kao pokazatelje vjerovatne ofanzive velikih razmjera.

Gomilanje trupa dolazi usred pojačanih tenzija između SAD-a i Izraela, nakon burnog privatnog telefonskog razgovora između predsjednika Donalda Trumpa i premijera Benjamina Netanyahua, koji je, navodno, završen galamom zbog pitanja humanitarne pomoći.