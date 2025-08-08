RAT PROTIV GAZE
1 minuta čitanja
Satelitske snimke pokazuju gomilanje izraelskih trupa uoči moguće kopnene ofanzive u Gazi
Snimci prikazuju kretanje i formacije snaga koje su sva četiri izvora identificirala kao pokazatelje vjerovatne ofanzive velikih razmjera.
Satelitske snimke pokazuju gomilanje izraelskih trupa uoči moguće kopnene ofanzive u Gazi
Izraelske kopnene operacije u Gazi traju od 27. oktobra 2023. godine, s prekidima tokom dva primirja. / AA
18 sati prošlost

Satelitske snimke iz komercijalnih izvora otkrivaju da izraelska vojska gomila trupe i opremu u blizini granice s Gazom, potencijalno u pripremi za novu kopnenu invaziju na palestinsku teritoriju, izvijestio je "NBC News" kasno u četvrtak, pozivajući se na trojicu aktuelnih američkih zvaničnika i jednog bivšeg zvaničnika koji su pregledali snimke.

Snimci prikazuju kretanje i formacije snaga koje su sva četiri izvora identificirala kao pokazatelje vjerovatne ofanzive velikih razmjera.

Gomilanje trupa dolazi usred pojačanih tenzija između SAD-a i Izraela, nakon burnog privatnog telefonskog razgovora između predsjednika Donalda Trumpa i premijera Benjamina Netanyahua, koji je, navodno, završen galamom zbog pitanja humanitarne pomoći.

Preporučeno

Ostaje neizvjesno da li Izrael zaista planira pokrenuti novu ofanzivu u Gazi ili je gomilanje snaga dio pregovaračke strategije ili oblik pritiska.

Ako dođe do nove vojne operacije, ona bi mogla uključivati pokušaje spašavanja talaca koje drži palestinska grupa Hamas i povećanje isporuke humanitarne pomoći u područjima koja nisu pogođena borbama, prema trojici američkih zvaničnika i jednom izvoru upoznatim s izraelskim planovima.

Izraelske kopnene operacije u Gazi traju od 27. oktobra 2023. godine, s prekidima tokom dva primirja.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us