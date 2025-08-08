Satelitske snimke iz komercijalnih izvora otkrivaju da izraelska vojska gomila trupe i opremu u blizini granice s Gazom, potencijalno u pripremi za novu kopnenu invaziju na palestinsku teritoriju, izvijestio je "NBC News" kasno u četvrtak, pozivajući se na trojicu aktuelnih američkih zvaničnika i jednog bivšeg zvaničnika koji su pregledali snimke.
Snimci prikazuju kretanje i formacije snaga koje su sva četiri izvora identificirala kao pokazatelje vjerovatne ofanzive velikih razmjera.
Gomilanje trupa dolazi usred pojačanih tenzija između SAD-a i Izraela, nakon burnog privatnog telefonskog razgovora između predsjednika Donalda Trumpa i premijera Benjamina Netanyahua, koji je, navodno, završen galamom zbog pitanja humanitarne pomoći.
Ostaje neizvjesno da li Izrael zaista planira pokrenuti novu ofanzivu u Gazi ili je gomilanje snaga dio pregovaračke strategije ili oblik pritiska.
Ako dođe do nove vojne operacije, ona bi mogla uključivati pokušaje spašavanja talaca koje drži palestinska grupa Hamas i povećanje isporuke humanitarne pomoći u područjima koja nisu pogođena borbama, prema trojici američkih zvaničnika i jednom izvoru upoznatim s izraelskim planovima.
Izraelske kopnene operacije u Gazi traju od 27. oktobra 2023. godine, s prekidima tokom dva primirja.