Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u petak da odluka Izraela da okupira Pojas Gaze razotkriva pravu prirodu njegovog rata, nazvavši ga neopravdanom kampanjom protiv palestinskih civila.
U saopćenju je ministarstvo osudilo novi plan izraelskog Sigurnosnog kabineta, nazvavši ga opasnom i nezakonitom eskalacijom.
"Ova odluka pokazuje da izraelski rat nikada nije bio defanzivan. On je od početka rat istrebljenja i prisilnog raseljavanja naroda Gaze", navodi se u saopćenju, uz upozorenje na sigurnu smrt civila koji su još uvijek u Gazi.
"Ovaj razvoj događaja ne može biti ignorisan", dodaje se.
Ministarstvo je najavilo pokretanje političke kampanje usmjerene ka centrima odlučivanja u međunarodnoj zajednici, pozivajući vlade i institucije da preuzmu svoju pravnu, političku i moralnu odgovornost i djeluju u cilju zaustavljanja izraelskih postupaka.
Ova izjava objavljena je nekoliko sati nakon što je izraelski Sigurnosni kabinet odobrio prijedlog premijera Benjamina Netanyahua da vojska preuzme kontrolu nad Gradom Gazom.
Izrael se suočava sa sve većim negodovanjem zbog razornog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.200 ljudi. Vojna kampanja je razorila enklavu koja se suočava s glađu.
Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u Gazi.