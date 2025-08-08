RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
Palestina: Izraelska odluka o okupaciji Gaze razotkriva pravu prirodu rata protiv civila
Ministarstvo vanjskih poslova poziva međunarodnu zajednicu, vlade i institucije da zaustave izraelsku "opasnu i nezakonitu eskalaciju".
Palestina: Izraelska odluka o okupaciji Gaze razotkriva pravu prirodu rata protiv civila
"Ovaj razvoj događaja ne može biti ignorisan", dodaje se. / AA
16 sati prošlost

Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u petak da odluka Izraela da okupira Pojas Gaze razotkriva pravu prirodu njegovog rata, nazvavši ga neopravdanom kampanjom protiv palestinskih civila.

U saopćenju je ministarstvo osudilo novi plan izraelskog Sigurnosnog kabineta, nazvavši ga opasnom i nezakonitom eskalacijom.

"Ova odluka pokazuje da izraelski rat nikada nije bio defanzivan. On je od početka rat istrebljenja i prisilnog raseljavanja naroda Gaze", navodi se u saopćenju, uz upozorenje na sigurnu smrt civila koji su još uvijek u Gazi.

"Ovaj razvoj događaja ne može biti ignorisan", dodaje se.

Ministarstvo je najavilo pokretanje političke kampanje usmjerene ka centrima odlučivanja u međunarodnoj zajednici, pozivajući vlade i institucije da preuzmu svoju pravnu, političku i moralnu odgovornost i djeluju u cilju zaustavljanja izraelskih postupaka.

Preporučeno

Ova izjava objavljena je nekoliko sati nakon što je izraelski Sigurnosni kabinet odobrio prijedlog premijera Benjamina Netanyahua da vojska preuzme kontrolu nad Gradom Gazom.

Izrael se suočava sa sve većim negodovanjem zbog razornog rata u Gazi, gdje je od oktobra 2023. ubijeno više od 61.200 ljudi. Vojna kampanja je razorila enklavu koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u Gazi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us