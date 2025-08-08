Palestinsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je u petak da odluka Izraela da okupira Pojas Gaze razotkriva pravu prirodu njegovog rata, nazvavši ga neopravdanom kampanjom protiv palestinskih civila.

U saopćenju je ministarstvo osudilo novi plan izraelskog Sigurnosnog kabineta, nazvavši ga opasnom i nezakonitom eskalacijom.

"Ova odluka pokazuje da izraelski rat nikada nije bio defanzivan. On je od početka rat istrebljenja i prisilnog raseljavanja naroda Gaze", navodi se u saopćenju, uz upozorenje na sigurnu smrt civila koji su još uvijek u Gazi.

"Ovaj razvoj događaja ne može biti ignorisan", dodaje se.

Ministarstvo je najavilo pokretanje političke kampanje usmjerene ka centrima odlučivanja u međunarodnoj zajednici, pozivajući vlade i institucije da preuzmu svoju pravnu, političku i moralnu odgovornost i djeluju u cilju zaustavljanja izraelskih postupaka.