Turkiye je u petak najstrožije osudila odluku Izraela o proširenju vojnih operacija u Gazi, opisavši je kao novu fazu ekspanzionističke i genocidne politike Tel Aviva u regiji.

"Svaki korak fundamentalističke Netanyahuove vlade da nastavi genocid nad Palestincima i proširi okupaciju predstavlja težak udarac međunarodnom miru i sigurnosti, povećava regionalnu nestabilnost i produbljuje humanitarnu krizu", navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turkiye.

Ministarstvo je naglasilo da se trajni mir u regiji može postići jedino poštivanjem međunarodnog prava, davanjem prioriteta diplomatiji i zaštiti osnovnih ljudskih prava.