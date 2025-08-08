Turkiye je u petak najstrožije osudila odluku Izraela o proširenju vojnih operacija u Gazi, opisavši je kao novu fazu ekspanzionističke i genocidne politike Tel Aviva u regiji.
"Svaki korak fundamentalističke Netanyahuove vlade da nastavi genocid nad Palestincima i proširi okupaciju predstavlja težak udarac međunarodnom miru i sigurnosti, povećava regionalnu nestabilnost i produbljuje humanitarnu krizu", navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Turkiye.
Ministarstvo je naglasilo da se trajni mir u regiji može postići jedino poštivanjem međunarodnog prava, davanjem prioriteta diplomatiji i zaštiti osnovnih ljudskih prava.
Pozvalo je Izrael da odmah obustavi svoje "ratne planove", prihvati primirje u Gazi i nastavi pregovore o rješenju s dvije države.
Nazvavši potez Izraela pokušajem da se Gaza učini nenastanjivom i da se Palestinci nasilno isele sa svoje zemlje, Ministarstvo je apelovalo na međunarodnu zajednicu da ispuni svoje odgovornosti.
"Pozivamo Vijeće sigurnosti UN-a da donese obavezujuće rezolucije kojima će spriječiti postupke Izraela koji krše međunarodno pravo i humanitarne vrijednosti", stoji u saopćenju.