Premijer Velike Britanije Keir Starmer u petak je pozvao Izrael da odmah preispita odluku o pojačavanju vojnih operacija u Gazi, upozoravajući da će taj potez donijeti samo još krvi bez okončanja sukoba ili oslobađanja talaca.

"Odluka izraelske vlade da dodatno eskalira ofanzivu u Gazi je pogrešna i pozivamo je da je odmah preispita", rekao je Starmer u izjavi iz Downing Streeta.

"Ova akcija neće doprinijeti okončanju sukoba niti pomoći u oslobađanju talaca. Donijet će samo više krvi", dodao je.

Starmer je istakao da se humanitarna kriza u Gazi pogoršava iz dana u dan, dok su taoci koje drži Hamas zadržani u užasnim i nehumanim uslovima.