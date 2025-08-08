SVIJET
Velika Britanija poziva Izrael da odmah preispita odluku o eskalaciji vojnih operacija u Gazi
Ova akcija neće doprinijeti okončanju sukoba niti pomoći u oslobađanju talaca. Donijet će samo više krvi, rekao je Keir Starmer.
"Diplomatsko rješenje je moguće, ali obje strane moraju odstupiti od puta uništenja", dodao je. / AA
Premijer Velike Britanije Keir Starmer u petak je pozvao Izrael da odmah preispita odluku o pojačavanju vojnih operacija u Gazi, upozoravajući da će taj potez donijeti samo još krvi bez okončanja sukoba ili oslobađanja talaca.

"Odluka izraelske vlade da dodatno eskalira ofanzivu u Gazi je pogrešna i pozivamo je da je odmah preispita", rekao je Starmer u izjavi iz Downing Streeta.

"Ova akcija neće doprinijeti okončanju sukoba niti pomoći u oslobađanju talaca. Donijet će samo više krvi", dodao je.

Starmer je istakao da se humanitarna kriza u Gazi pogoršava iz dana u dan, dok su taoci koje drži Hamas zadržani u užasnim i nehumanim uslovima.

"Potrebno nam je primirje, pojačana humanitarna pomoć, oslobađanje svih Hamasovih talaca i pregovaračko rješenje", naglasio je, uz napomenu da Hamas ne može imati ulogu u budućnosti Gaze i da mora otići i razoružati se.

Starmer je rekao da Velika Britanija, zajedno sa saveznicima, radi na dugoročnom mirovnom planu u okviru rješenja sa dvije države kako bi se osigurala svjetlija budućnost za Palestince i Izraelce.

Međutim, upozorio je da bez dobre volje obje strane ta perspektiva nestaje pred našim očima.

"Diplomatsko rješenje je moguće, ali obje strane moraju odstupiti od puta uništenja", dodao je.

