Premijera dokumentarnog filma “Agresija na istinu“ autora Avde Huseinovića održana je u ponedeljak naveče u Vijećnici u okviru obilježavanja 30. godišnjice masakra na sarajevskoj pijaci Markale i Dana sjećanja na sve ubijene i ranjene građane Sarajeva od 1992. do 1995. godine.

Autor Huseinović je istakao da je ovo prvi dokumentarni film koji se bavi temom negiranja, falsifikovanja historijskih činjenica, brojnih podvala s ciljem da se promijeni karakter rata, agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine.

On je kazao da film "otkriva na koji način su Vlada entiteta Republika Srpska i država Srbija milionskim iznosima finansirale projekte negiranja i falsifikovanja historijskih činjenica, za koje postoje pravosnažne presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu i domaćih sudova".

“Suprotstavili smo se velikoj armadi negatora genocida, ljudima koji pokušavaju falsificirati istorijske događaje. To se radi sistematski i u to je uključeno i Ministarvo odbrane Srbije. Obrađujemo u filmu i slučaj Tuzlanske kapije, kada je to ministarstvo finansiralo rekonstrukciju koja je koštala više od milion eura da dokažu da je Tuzlanska kapija režirana tragedija i da to nije izvršila srpska vojska granatom sa Ozrena, nego da smo mi stavili neku eksplozivnu napravu. Sličan slučaj su i Markale, koje su im najčešći izazov, i evo i jučer se pojavila neka nova teza nekog kvaziobavještajca“, rekao je Huseinović.

Dodao je da je film baziran na relevantnim dokumentima, učesnicima, sa posebnim fokusom na svjedočenje balističara Berka Zečevića prema čijim vještačenjima je za masakr na Markalama izrečena pravosnažna presuda Stanislavu Galiću, komandantu Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske RS-a.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić istakla je da masakr na Markalama predstavlja dokaz nečovječnosti, brutalnosti i zločina protiv čovječnosti počinjenih tokom agresije na BiH i opsade Sarajeva.

“Agresor nije ubijao samo grad Sarajevo, već i multikulturalnost našeg grada na koju sam kao gradonačelnica izuzetno ponosna“, kazala je Karić i dodala da su ljudi u Sarajevu i za vrijeme opsade svijetu pokazali kako se brani dostojanstvo domovine.

Ističući kako Grad Sarajevo vrijedno čuva arhiv Haškog tribunala sa svim presudama pojedincima koji su počinili zločine tokom agresije, Karić je kazala da i dokumentarni film “Agresija na istinu“ jeste zasnovan na utvrđenim istorijskim i dokumentovanim činjenicama pomoću koji su rasvijetljeni zločini počinjeni na području bivše Jugoslavije.

“Borba za istinu i pravdu je iscrpna i dugotrajna, ali vjerujem da je dostižna. Istina i pravda su razlog opstanka i budućnost naše multietničke Bosne i Hercegovine, onakve kakva je uvijek bila. Istina je jedini put ka pravednosti na putu pomirenja“, poručila je Karić.

Elvedin Okerić, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, istakao je da je prije tačno 30 godina na pijaci Markale počinjen zločin nad građanima Sarajeva i da je to bio jedan od najsvirepijih zločina koje glavni grad BiH pamti iz perioda agresije.

“Iako su slike zločina svakim danom odlazile u svijet, masakr na Markalama je postao sinonim za zločinačku brutalnost Sarajevsko-romanijskog korpusa srpske vojske tokom opsade Sarajeva. Slike zločina na Markalama ne blijede u našim sjećanjima i podsjećaju nas na nečovječnost onih koji su ubijali građane Sarajeva tokom 1.425 dana opsade“, kazao je Okerić.

Ističući da film “Agresija na istinu“ predstavlja pouku i opomenu da su zločinci bili spremni ubijati nevine građane i djecu, ali da su još spremniji ubijati istinu.

“Svakodnevno i strateški nastoje da kreiraju narativ da su žrtve krive što su ubijene. Izvrtanjem istorijskih činjenica nastoje kreirati vlastiti narativ gdje zločince predstavljaju kao heroje, a oni to nisu. Zato je naša obaveza, pojedinačno i kao institucija, da osiguramo da svjetlo dana ugledaju projekti koji se suprotstavljaju lažnom narativu i rasvjetljavaju svaki segment naše istorije iz perioda agresije“, rekao je Okerić.

Naglasivši da je Huseinovićev film “Agresija protiv istine“ nešto što je odavno bilo potrebno, Okerić je poručio da za istinu nikada nije kasno i da se ne smije stati u borbi da istina prevlada.