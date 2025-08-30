- Obilježavanjem ovog tužnog dana, ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima, već šaljemo poruku da nećemo zaboraviti. Mjesta sjećanja, a danas se nalazimo na jednom od njih, nisu samo podsjetnici na patnju i stradanje, već i upozorenja za budućnost. To je jednostavna opomena: učiniti sve da nikada ne dozvolimo da se ovakvi zločini ponove - naveo je Avdić.

Kako je podsjetio, Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu modernog doba te da je tokom nje ubijeno više od 12.000 ljudi, među njima 1.601 dijete.

- To su ogromne brojke, koje ne smijemo olako izgovarati, jer svaka od njih predstavlja ime, lice, priču i neizmjernu tugu porodica. Pravda je naš dug prema žrtvama - naglasio je gradonačelnik.

Kako je dodao, za zločine počinjene u Sarajevu međunarodni sudovi su osudili tek mali broj odgovornih te je poručio da su presude važne, ali same po sebi nisu dovoljne.

- Pravda nije samo u kaznama, pravda je i u priznavanju istine, u borbi protiv negiranja i u našoj nepokolebljivoj odlučnosti da učimo nove generacije o ovim događajima. Govoriti o pravdi znači govoriti i o budućnosti. Bosna i Hercegovina mora biti izgrađena na idejama mira, zajedničkog života i međusobnog uvažavanja. Poricanje ovakvih zločina ne negira samo prošlost, ono sabotira budućnost. Zato moramo insistirati na istini, jer samo istinom gradimo povjerenje, a ono je temelj svakog zajedničkog života - poručio je, između ostalog, gradonačelnik Avdić, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.