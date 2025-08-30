Na tom mjestu, prije 33 godine, granata ispaljena s agresorskih položaja Vojske Republike Srpske iz pravca Nedžarića ubila je 11, dok je teže i lakše ranila 53 Sarajlija.
Ubijeni su: Rifet Bahtić, Jasmina Duraković, Jasmin Đozo, Muniba Ganija, Nermin Gušić, Zoran Kafedžić, Sadrija Krasnići, Adnan Lingo, Nadežda Puljić, Daniel Turkalj i Edin Uzunović.
Delegaciju Kantona Sarajevo sačinjavale su skupštinska zastupnica Vedrana Vujović i sekretarka Ministarstva pravde i uprave Indira Šulović.
Prigodnim riječima prisutnima se obratio gradonačelnik Samir Avdić, koji je predvodio delegaciju Grada Sarajeva.
Podsjetio je da je na današnji dan 1992. minobacačke granata pala na to mjesto među građane koji su u velikom broju bili u redu za hljeb.
- Obilježavanjem ovog tužnog dana, ne odajemo samo počast ubijenim sugrađanima, već šaljemo poruku da nećemo zaboraviti. Mjesta sjećanja, a danas se nalazimo na jednom od njih, nisu samo podsjetnici na patnju i stradanje, već i upozorenja za budućnost. To je jednostavna opomena: učiniti sve da nikada ne dozvolimo da se ovakvi zločini ponove - naveo je Avdić.
Kako je podsjetio, Sarajevo je preživjelo najdužu opsadu modernog doba te da je tokom nje ubijeno više od 12.000 ljudi, među njima 1.601 dijete.
- To su ogromne brojke, koje ne smijemo olako izgovarati, jer svaka od njih predstavlja ime, lice, priču i neizmjernu tugu porodica. Pravda je naš dug prema žrtvama - naglasio je gradonačelnik.
Kako je dodao, za zločine počinjene u Sarajevu međunarodni sudovi su osudili tek mali broj odgovornih te je poručio da su presude važne, ali same po sebi nisu dovoljne.
- Pravda nije samo u kaznama, pravda je i u priznavanju istine, u borbi protiv negiranja i u našoj nepokolebljivoj odlučnosti da učimo nove generacije o ovim događajima. Govoriti o pravdi znači govoriti i o budućnosti. Bosna i Hercegovina mora biti izgrađena na idejama mira, zajedničkog života i međusobnog uvažavanja. Poricanje ovakvih zločina ne negira samo prošlost, ono sabotira budućnost. Zato moramo insistirati na istini, jer samo istinom gradimo povjerenje, a ono je temelj svakog zajedničkog života - poručio je, između ostalog, gradonačelnik Avdić, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.