Ministar finansija, rada i transfera Kosova Hekuran Murati izjavio je da je Centralna banka Kosova u potpunosti angažovana da odgovori na zabrinutost građana u vezi uredbe oko evra, kao jedine platne valute, ali da iz Beograda često stiže propaganda u vezi zabrane upotrebe srpskog dinara.

Murati je, na konferenciji za novinare posle sednice Vlade Kosova, rekao da između kosovske Vlade i međunarodnih partnera nema dileme ili razlika oko cilja koji se želi postići uredbom o evru, ali da postoje razlike oko tranzicionog perioda i kako ga osmisliti.

“Treba naglasiti da je to odluka koju je donela Centralna banka Kosova u decembru prošle godine, to nije odluka koja je doneta nedavno. Odluka je je stupila na snagu 1. februara ove godine, ali je doneta ranije. Mi se svakako konsultujemo, svakako koordinišemo i svakako razmatramo sve aspekte. Što se tiče cilja koji se teži postići uredbom koju je usvojila CBK, ali i mnogim drugim zakonima koje smo usvojili, svi međunarodni partneri su jednoglasni u tome da ih podržavaju do kraja“, naglasio je Murati.

Dodao je da se Centralna banka Kosova u potpunosti angažovala da ponudi telefonske linije i savete u vezi najčešćih pitanja kako bi odgovorila na zabrinutosti građana. Međutim, po njegovim rečima, često je u pitanju propaganda koja dolazi iz Beograda s namerom stvaranja magle oko čisto tehničkog i zakonskog pitanja.

“Glavni razlog zašto Beograd okleva ovde je u načinu i prirodi na koji se upravljalo tim sredstvima do sada. Bio sam u poseti Leposaviću pre dva dana i verujte mi da ono što se možete videti usput, kuće i okruženje, ne ostavljaju utisak da je tamo ušlo 200 miliona evra godišnje“, naglasio je Murati.

Ministar je rekao da je veliki deo novca koji stiže iz Srbije za srpske građane Kosova, završio u finansiranju nelegalnih aktivnosti među interesnim grupama koje su direktno povezane s Beogradom.

Nakon brojnih reakcija međunarodne zajednice i srpske zajednice na Kosovu, Centralna banka Kosova je 12. februara, objavila da u okviru svojih akcija za lakše sprovođenje uredbe o gotovinskim operacijama, obaveštava javnost da je već preduzela i preduzima dodatne mere u najkraćem mogućem roku, ali najkasnije u roku od tri meseca.

Ove nedelje je u Severnoj Mitrovici održan miran protest Srba zbog ukidanja dinara na Kosovu, koji je organizovalo Udruženje ujedinjenih penzionera, a podržala Srpska lista. Sa tog protesta je zatraženo od međunarodne zajednice da ukine odluku o zabrani upotrebe dinara na Kosovu i upućen apel da se omogući nastavak uplata plata, penzija i socijalnih davanja iz Srbije, kao i do sada.

U međuvremenu, pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju James O'Brien je rekao je da Sjedinjene Američke Države možda neće tretirati Kosovo kao partnera, ako donosi odluke bez konsultacija s Washingtonom.

O'Brien je u intervjuu za “Glas Amerike“ kazao da Kosovo treba odmah da suspenduje odluku Centralne banke i da radi na pronalaženju rešenja za ovaj konkretan problem. Ocenio je da je Centralna banka Kosova pre primene odluke morala da ponudi alternative, u saradnji sa pogođenim zajednicama i sa susedima na koje ta odluka utiče, kao i sa Evropskom unijom i SAD-om.