Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon danas je osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da uskrati vize palestinskim predstavnicima uoči predstojećeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
"Odluka SAD-a da palestinskim predstavnicima uskrati vize za Generalnu skupštinu UN-a je zabrinjavajuća. Takve akcije potkopavaju dijalog i obaveze iz Povelje UN-a", napisala je na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Istakla je da Slovenija podržava inkluzivnu diplomatiju i dvodržavno rješenje. Fajon očekuje snažan zajednički odgovor EU na ovaj potez SAD-a na današnjem neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU u Danskoj.
Kako je ministrica rekla po dolasku na sastanak u Kopenhagenu, duboko je zabrinuta zbog odluke SAD-a da ne izda vize palestinskoj delegaciji koju predvodi predsjednik Mahmoud Abbas za učešće u septembarskoj općoj debati lidera na početku 80. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u New Yorku.
Abbas bi se trebao obratiti i Vijeću sigurnosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, a države članice svjetske organizacije također će odlučivati o eventualnom novom priznanju Palestine kao nezavisne i suverene države.
"Oštro osuđujem ovu odluku SAD-a, jer je to kršenje ugovora kao zemlje domaćina, koja mora omogućiti svim delegacijama da učestvuju na sastanku i da organizacija normalno funkcionira. Zato danas očekujem barem oštar zajednički odgovor Evropske unije", naglasila je.
Na današnjem neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU-a, Fajon očekuje i nastavak rasprave o poduzimanju mjera protiv Izraela zbog kršenja ljudskih prava u palestinskoj enklavi Gaza, gdje izraelska vojska i dalje eskalira napade.
Pozvat će svoje ministarske kolege da slijede primjer Slovenije, koja je, u nedostatku akcija na nivou EU-a, posljednjih mjeseci poduzela mjere na nacionalnom nivou. Između ostalog, uvela je zabranu uvoza, izvoza i tranzita oružja u i iz Izraela i zabranu uvoza robe iz ilegalnih izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, te proglasila dva ekstremistička izraelska ministra personama non grata.