Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon danas je osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) da uskrati vize palestinskim predstavnicima uoči predstojećeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

"Odluka SAD-a da palestinskim predstavnicima uskrati vize za Generalnu skupštinu UN-a je zabrinjavajuća. Takve akcije potkopavaju dijalog i obaveze iz Povelje UN-a", napisala je na društvenoj platformi kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Istakla je da Slovenija podržava inkluzivnu diplomatiju i dvodržavno rješenje. Fajon očekuje snažan zajednički odgovor EU na ovaj potez SAD-a na današnjem neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova EU u Danskoj.

Kako je ministrica rekla po dolasku na sastanak u Kopenhagenu, duboko je zabrinuta zbog odluke SAD-a da ne izda vize palestinskoj delegaciji koju predvodi predsjednik Mahmoud Abbas za učešće u septembarskoj općoj debati lidera na početku 80. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u New Yorku.

Abbas bi se trebao obratiti i Vijeću sigurnosti i Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda, a države članice svjetske organizacije također će odlučivati ​​o eventualnom novom priznanju Palestine kao nezavisne i suverene države.