Jezero Acigol u Turkiye suočava se s najsušnijim periodom u posljednjih nekoliko godina
Dom je za više od 160 vrsta ptica iz 20 različitih porodica, uključujući flamingose.
Jezero Acigol, koji se nalazi u turskom Denizliju, doživljava najsušniji period posljednjih godina. / AA
4 Septembar 2025

Jezeru Acigol, koje se nalazi u turskom Denizliju, doživljava najsušniji period posljednjih godina.

Acigol je poznat kao "raj za ptice" zbog raznolikosti ptica, ali i kao jedno od rijetkih mjesta u Turkiye gdje se razmnožavaju flamingosi.

Dom je za više od 160 vrsta ptica iz 20 različitih porodica. Na Acigolu smo ranije mogli da vidimo fotografije i snimke stotina flamingosa koji predstavljaju posebnu atrakciju tog područja.

Međutim, nivo vode u jezeru značajno opada, a suša ostavlja svoj utjecaj na većem dijelu jezera.

Gubitak vode prijeti staništima vrsta ptica koje naseljavaju okolno područje jezera.

Istraži
