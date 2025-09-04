Dom je za više od 160 vrsta ptica iz 20 različitih porodica. Na Acigolu smo ranije mogli da vidimo fotografije i snimke stotina flamingosa koji predstavljaju posebnu atrakciju tog područja.

Međutim, nivo vode u jezeru značajno opada, a suša ostavlja svoj utjecaj na većem dijelu jezera.

Gubitak vode prijeti staništima vrsta ptica koje naseljavaju okolno područje jezera.