4 Septembar 2025
Jezeru Acigol, koje se nalazi u turskom Denizliju, doživljava najsušniji period posljednjih godina.
Acigol je poznat kao "raj za ptice" zbog raznolikosti ptica, ali i kao jedno od rijetkih mjesta u Turkiye gdje se razmnožavaju flamingosi.
Preporučeno
Dom je za više od 160 vrsta ptica iz 20 različitih porodica. Na Acigolu smo ranije mogli da vidimo fotografije i snimke stotina flamingosa koji predstavljaju posebnu atrakciju tog područja.
Međutim, nivo vode u jezeru značajno opada, a suša ostavlja svoj utjecaj na većem dijelu jezera.
Gubitak vode prijeti staništima vrsta ptica koje naseljavaju okolno područje jezera.