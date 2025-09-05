"Energetska grupa treba preći 10.000 kilometara, a također mora proći određene testove performansi. Do sada nisu uočeni nikakvi zastoji u programu naše energetske grupe, a sve komponente, uključujući zračne i odbrambene sisteme, testiraju se zajedno s tenkom", rekao je.

"U ovoj fabrici ćemo proizvoditi i 'Altay' i naše oklopno borbeno vozilo sljedeće generacije 'Altug', s pogonom osam puta osam", dodao je.

Predsjednik Turske agencije za odbrambenu industriju (SSB) Haluk Gorgun rekao je da je agencija pružila ogromnu podršku ovom uspjehu, dodavši da je i sam turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan bio uključen u proces, prateći razvoj investicija.

"Sastajemo se gotovo svaki dan zbog ovog projekta, ono što nam je najvažnije je da je ova fabrika sada započela masovnu proizvodnju", rekao je.

"Tenkovi koje smo prošle godine obezbijedili na testiranje pokazali su sve svoje mogućnosti i uspješno prošli testove, a sada kada je i naša fabrika završena, ovdje ćemo proizvoditi naše tenkove i isporučivati ​​ih našim snagama", dodao je.



