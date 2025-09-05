TÜRKİYE
Proizvođač automobila BMC počeo je proizvodnju tenka Altay s domaćom pogonskom grupom 'BATU' u svojoj fabrici u Ankari, osnovanoj prošle godine.
Opremljen modernim tehnologijama, "Altay" pokreće BATU motor, koji je razvio BMC Power. / AA
5 Septembar 2025

Novi borbeni tenk Turkiye pod nazivom "Altay" ušao je masovnu proizvodnju u fabrici turskog proizvođača automobila BMC u Ankari.

Opremljen modernim tehnologijama, "Altay" pokreće BATU motor, koji je razvio BMC Power.

BMC-ova proizvodna fabrika u Ankari koristi industrijske robote i proizvodne tehnologije sljedeće generacije za izradu tenka, od proizvodnje trupa do finalne montažne linije.

Čelnik BMC-a Fuat Tosyali rekao je za Anadolu da su sretni zbog ostvarenja "stoljetnog sna" Turkiye.

Tosyali je rekao da se domaći vojni motori razvijaju u BMC Poweru od prošle godine, sa snagom od 400 do 1.500 konjskih snaga.

"Naša fabrika je sada započela masovnu proizvodnju, nakon što je tek prošle godine postavila temelje. Očekujemo da će zadovoljiti potrebe turskih oružanih snaga i savezničkih zemalja u odbrambenoj industriji", rekao je.

"Energetska grupa treba preći 10.000 kilometara, a također mora proći određene testove performansi. Do sada nisu uočeni nikakvi zastoji u programu naše energetske grupe, a sve komponente, uključujući zračne i odbrambene sisteme, testiraju se zajedno s tenkom", rekao je.

"U ovoj fabrici ćemo proizvoditi i 'Altay' i naše oklopno borbeno vozilo sljedeće generacije 'Altug', s pogonom osam puta osam", dodao je.

Predsjednik Turske agencije za odbrambenu industriju (SSB) Haluk Gorgun rekao je da je agencija pružila ogromnu podršku ovom uspjehu, dodavši da je i sam turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan bio uključen u proces, prateći razvoj investicija.

"Sastajemo se gotovo svaki dan zbog ovog projekta, ono što nam je najvažnije je da je ova fabrika sada započela masovnu proizvodnju", rekao je.

"Tenkovi koje smo prošle godine obezbijedili na testiranje pokazali su sve svoje mogućnosti i uspješno prošli testove, a sada kada je i naša fabrika završena, ovdje ćemo proizvoditi naše tenkove i isporučivati ​​ih našim snagama", dodao je.


