Godinu dana nakon što su tursko-američku aktivisticu Aysenur Ezgi Eygi ubile izraelske snage tokom protesta na okupiranoj Zapadnoj obali, njena porodica tvrdi da pravda i dalje nije zadovoljena.
Eygi je bila 26-godišnja tursko-američka državljanka, a ubili su je pripadnici izraelske vojske tokom protesta zbog ilegalnih izraelskih naselja u gradu Beita blizu Nablusa 6. septembra 2024. godine.
Uprkos video dokazima i izjavama svjedoka koji pokazuju da ju je pogodio izraelski snajper, preliminarni nalazi izraelske vojske tvrde da je "vrlo vjerovatno" pogođena indirektno i nenamjerno dok su njihove snage pucale na demonstrante koji su navodno bacali kamenje.
Njena porodica, prijatelji i očevici odbacuju izraelski izvještaj, nazivajući njeno ubistvo namjernim napadom na mirnog demonstranta i pozivajući američku vladu da pokrene nezavisnu istragu. Do danas niko nije pozvan na odgovornost.
Izuzetno bolna godina
Za Eyginog supruga, Hamida Alija, prošla godina je bila i mučna i nadrealna.
"Osjećaj je da je prošlo izuzetno dugo vremena, ali se također činilo kao samo nekoliko sedmica. Jasno je da je bilo izuzetno bolno", rekao je za Anadolu u videointervjuu iz Seattlea, gdje je Eygi odrasla.
Istakao je da nije bilo napretka u potrazi za pravdom.
"I dalje tražimo isto što smo tražili i prvog dana. Nije bilo nikakve istrage niti rezultata istrage koji su nam dostavljeni", rekao je.
"Iz SAD-a su to bili isti odgovori, ili bez odgovora, ili neaktivnost", dodao je.
Ima pomiješane osjećaje kada vidi kako njegova supruga postaje simbol, kako su njene slike prikazane na protestima i drugdje.
"Za nas je ona i dalje Aysenur, ona je i dalje moja supruga. Ona je Ozdenova sestra i kćerka njenog oca. Ona je stvarna osoba koja ima mane, nije nadljudski simbol ili aktivista veći od života ili bilo šta slično... Bila je samo normalna, prosječna osoba, uprkos onome što je učinila, što je bilo divljenja vrijedno", kazao je.
Neaktivnost SAD-a
U vrijeme njenog ubistva, Bidenova administracija pozvala je Izrael da provede brzu, temeljitu i transparentnu istragu. Njena porodica i grupe za ljudska prava kažu da je Washington efektivno prepustio odgovornost samom Izraelu.
Na pitanje ove sedmice hoće li Trumpova administracija tražiti odgovornost, glasnogovornik State Departmenta rekao je da State Department nema veći prioritet od sigurnosti i bezbjednosti američkih građana, ali da za pitanje u vezi s istragom upućuju na Vladu Izraela.
Ministarstvo pravde SAD-a i izraelska vojska nisu odmah odgovorili na upite Anadolu za komentar.
Turski tužioci su pokrenuli istragu o Eygijinom ubistvu, ali je ona i dalje u toku.
Brad Parker, pomoćnik direktora za politiku u Centru za ustavna prava i dio pravnog tima koji podržava Eygijinu porodicu, rekao je da trenutno ne postoji otvorena istraga američke vlade, ni u jednoj saveznoj agenciji.
"Godinu dana u ovom trenutku, bez apsolutno nikakve odgovornosti, pa čak ni spremnosti američke vlade da istraži", rekao je.
Obrazac nekažnjivosti
Parker je napomenuo da američke agencije poput Ministarstva pravde i FBI-ja imaju ovlaštenja da istražuju zločine počinjene protiv Amerikanaca u inostranstvu, ali su odlučile da ne djeluju.
"SAD u suštini omogućava nekažnjivost, ne samo za Aysenurino ubistvo, već smo vidjeli i druge Amerikance, palestinske Amerikance, ubijene na Zapadnoj obali, gdje američka vlada također šuti, ne poduzima mjere, ne istražuje i zapravo u suštini svojim postupcima govori da izraelski vojnici i izraelski zvaničnici neće biti odgovorni za ubistvo Amerikanaca", rekao je za Anadolu.
Rekao je da iskazi očevidaca jasno pokazuju okolnosti.
"Izraelske snage su je upucale dok su bile stacionirane na krovu palestinske kuće u selu Beita. To nije misterija. Mnogi očevici i izraelske vlasti znaju ko je počinilac. Znaju koja je jedinica", rekao je.
"Ovo je vrlo namjeran izbor da se omogući nekažnjivost, a ne istraže i ne pozovu na odgovornost ljudi koji bi radili na okončanju ovog nasilja koje vidimo na Zapadnoj obali", dodao je.
Parker je također ukazao na promjenu javnog mnijenja u SAD-u - "Šira javnost se dramatično mijenja i želi vidjeti odgovornost, želi vidjeti pravdu i želi vidjeti da izraelske snage, izraelski lideri budu pozvani na odgovornost, te da američka vlada prestane slati oružje i novac i pružati diplomatsku podršku", rekao je, optužujući Washington da pruža pokriće vladi koja "ovjekovječuje genocid u Gazi".
Širi bilans
Eygi je među najmanje devet američkih građana koje su ubile izraelske snage ili doseljenici od 2022. godine. Među njima su palestinsko-američka novinarka Shireen Abu Akleh i 20-godišnji palestinski Amerikanac Sayfollah Musallet, koji je ubijen u julu 2025. Nijedan od slučajeva nije rezultirao odgovornošću.
Nakon Musalletove smrti, američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee rekao je da je zatražio od izraelskih vlasti da "agresivno istraže", nazivajući ubistvo "kriminalnim i terorističkim činom". Od tada nije zabilježen nikakav napredak.
Borba u toku
Eygijina porodica nastavlja vršiti pritisak za odgovore. Njena sestra Ozden Bennett pridružit će se Aliju u Washingtonu 15. septembra kako bi se sastala s članovima Kongresa i porodicama drugih Amerikanaca koje je ubio Izrael.
Zajedno se nadaju da će povećati pritisak na SAD da pokrenu vlastitu istragu.
Rekao je da nema puno povjerenja u službene akcije, ali da ostaje predan.
"Ništa se zapravo nije promijenilo, ali se i dalje borimo", rekao je.