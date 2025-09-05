Godinu dana nakon što su tursko-američku aktivisticu Aysenur Ezgi Eygi ubile izraelske snage tokom protesta na okupiranoj Zapadnoj obali, njena porodica tvrdi da pravda i dalje nije zadovoljena.

Eygi je bila 26-godišnja tursko-američka državljanka, a ubili su je pripadnici izraelske vojske tokom protesta zbog ilegalnih izraelskih naselja u gradu Beita blizu Nablusa 6. septembra 2024. godine.

Uprkos video dokazima i izjavama svjedoka koji pokazuju da ju je pogodio izraelski snajper, preliminarni nalazi izraelske vojske tvrde da je "vrlo vjerovatno" pogođena indirektno i nenamjerno dok su njihove snage pucale na demonstrante koji su navodno bacali kamenje.

Njena porodica, prijatelji i očevici odbacuju izraelski izvještaj, nazivajući njeno ubistvo namjernim napadom na mirnog demonstranta i pozivajući američku vladu da pokrene nezavisnu istragu. Do danas niko nije pozvan na odgovornost.

Izuzetno bolna godina

Za Eyginog supruga, Hamida Alija, prošla godina je bila i mučna i nadrealna.

"Osjećaj je da je prošlo izuzetno dugo vremena, ali se također činilo kao samo nekoliko sedmica. Jasno je da je bilo izuzetno bolno", rekao je za Anadolu u videointervjuu iz Seattlea, gdje je Eygi odrasla.

Istakao je da nije bilo napretka u potrazi za pravdom.

"I dalje tražimo isto što smo tražili i prvog dana. Nije bilo nikakve istrage niti rezultata istrage koji su nam dostavljeni", rekao je.

"Iz SAD-a su to bili isti odgovori, ili bez odgovora, ili neaktivnost", dodao je.

Ima pomiješane osjećaje kada vidi kako njegova supruga postaje simbol, kako su njene slike prikazane na protestima i drugdje.

"Za nas je ona i dalje Aysenur, ona je i dalje moja supruga. Ona je Ozdenova sestra i kćerka njenog oca. Ona je stvarna osoba koja ima mane, nije nadljudski simbol ili aktivista veći od života ili bilo šta slično... Bila je samo normalna, prosječna osoba, uprkos onome što je učinila, što je bilo divljenja vrijedno", kazao je.

Neaktivnost SAD-a

U vrijeme njenog ubistva, Bidenova administracija pozvala je Izrael da provede brzu, temeljitu i transparentnu istragu. Njena porodica i grupe za ljudska prava kažu da je Washington efektivno prepustio odgovornost samom Izraelu.

Na pitanje ove sedmice hoće li Trumpova administracija tražiti odgovornost, glasnogovornik State Departmenta rekao je da State Department nema veći prioritet od sigurnosti i bezbjednosti američkih građana, ali da za pitanje u vezi s istragom upućuju na Vladu Izraela.

Ministarstvo pravde SAD-a i izraelska vojska nisu odmah odgovorili na upite Anadolu za komentar.

Turski tužioci su pokrenuli istragu o Eygijinom ubistvu, ali je ona i dalje u toku.