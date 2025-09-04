Broj turista na kruzerima koji posjećuju Turkiye očekuje se da premaši 2 miliona do kraja 2025. godine, potencijalno dostižući ili čak nadmašujući rekord od 2,2 miliona iz 2013. godine, izjavio je predsjednik Udruženja turskih turističkih agencija (TURSAB) Firuz Baglikaya za Anadoliju.
Baglikaya je rekao da dalji rast kruzing turizma u Tukiye zavisi od različitih faktora, od infrastrukture do regionalne sigurnosti. Istakao je da Tukiye ima snažan potencijal u ovoj oblasti, posebno s obzirom na svoj strateški geografski položaj.
Pozivajući se na podatke Ministarstva saobraćaja, Baglikaya je naveo da je između januara i jula oko 675 kruzera dovelo nešto više od milion putnika, što predstavlja porast od 19 posto na godišnjem nivou.
Naglasio je da se kruzing sektor brzo oporavio na globalnom nivou nakon pandemije COVID-19, jer broj svjetskih turista na kruzerima dostiže 35 miliona, u odnosu na 30 miliona prije pandemije.
„Tukiye također ima koristi od ovog oporavka, kao zemlja koja se nalazi na raskrsnici istočnog Mediterana, Egeja i Crnog mora,“ rekao je.
Istakao je važnost velikih luka poput Kušadasija, Izmira i Bodruma koje su uvrštene u itinerere kruzing kompanija na relacijama prema destinacijama u Egeju i Mediteranu. To je, kako je dodao, ne samo podstaklo turizam u tim gradovima nego i unaprijedilo strateški položaj Tukiye u globalnom kruzing turizmu.
On je rekao da je odluka globalnih kruzing kompanija da Istanbul postane glavna luka polaska transformisala poziciju Tukiye iz usputne stanice u centralno čvorište kruzing ruta.
„Galataport u Istanbulu značajno je doprinio ovom razvoju, jer je njegovo korištenje omogućilo da ture sa kruzera iz Istanbula prvo turistima omoguće da uživaju u gradu, što dodatno jača ekonomiju kroz širok spektar sektora,“ rekao je.
Baglikaya je također istakao da turisti na kruzerima obično imaju visok potencijal potrošnje i da se često uključuju i u druge vrste turizma, poput MICE (sastanci, korporativni događaji, konferencije i izložbe) i zdravstvenog turizma.
„Ključno je analizirati razvoj i promjene dinamike u kruzing turizmu te razviti strategije i planove,“ rekao je Baglikaya.
„Također je važno razumjeti promjenu demografije turista na kruzerima i razvijati proizvode imajući njih u vidu,“ dodao je.
Isin Hekimoglu, menadžer za Tukiye u kompaniji MSC Cruises, rekao je za Anadoliju da je turski kruzing turizam ušao u snažan uzlazni trend posljednjih godina, budući da su luke Istanbul, Kušadasi i Izmir postale nezaobilazne i za regionalne i za globalne kruzing linije.
„Jedinstveno kulturno naslijeđe, prirodne ljepote i strateški položaj Tukiye igraju ključnu ulogu u ovom rastućem interesu,“ rekla je, naglašavajući da je Tukiye postavljena u centar istočnomediteranskih ruta.
„Kroz cjelogodišnja, neprekidna putovanja iz Tukiye , dočekujemo međunarodne goste u zemlji, dok domaćim gostima pružamo privilegiju da krstarenja započnu iz svoje domovine,“ rekla je, dodajući: „Naš cilj je da ugostimo još više gostiju povećanjem polazaka iz Tukiye, dok planiramo pružiti odlično iskustvo za 35.000 domaćih gostiju u naredne tri godine.“