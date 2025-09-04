Broj turista na kruzerima koji posjećuju Turkiye očekuje se da premaši 2 miliona do kraja 2025. godine, potencijalno dostižući ili čak nadmašujući rekord od 2,2 miliona iz 2013. godine, izjavio je predsjednik Udruženja turskih turističkih agencija (TURSAB) Firuz Baglikaya za Anadoliju.

Baglikaya je rekao da dalji rast kruzing turizma u Tukiye zavisi od različitih faktora, od infrastrukture do regionalne sigurnosti. Istakao je da Tukiye ima snažan potencijal u ovoj oblasti, posebno s obzirom na svoj strateški geografski položaj.

Pozivajući se na podatke Ministarstva saobraćaja, Baglikaya je naveo da je između januara i jula oko 675 kruzera dovelo nešto više od milion putnika, što predstavlja porast od 19 posto na godišnjem nivou.

Naglasio je da se kruzing sektor brzo oporavio na globalnom nivou nakon pandemije COVID-19, jer broj svjetskih turista na kruzerima dostiže 35 miliona, u odnosu na 30 miliona prije pandemije.

„Tukiye također ima koristi od ovog oporavka, kao zemlja koja se nalazi na raskrsnici istočnog Mediterana, Egeja i Crnog mora,“ rekao je.

Istakao je važnost velikih luka poput Kušadasija, Izmira i Bodruma koje su uvrštene u itinerere kruzing kompanija na relacijama prema destinacijama u Egeju i Mediteranu. To je, kako je dodao, ne samo podstaklo turizam u tim gradovima nego i unaprijedilo strateški položaj Tukiye u globalnom kruzing turizmu.

On je rekao da je odluka globalnih kruzing kompanija da Istanbul postane glavna luka polaska transformisala poziciju Tukiye iz usputne stanice u centralno čvorište kruzing ruta.