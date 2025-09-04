Turska ženska odbojkaška reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se održava na Tajlandu, pobijedivši sa 3-1 u setovima (25-14, 22-25, 25-14, 25-23) selekciju SAD-a u četvrtfinalnom duelu.

Za prvi plasman Turkiye u polufinale svjetskih prvenstava u historiji najzaslužnije su bile Ebrar Karakurt sa 23 i Melissa Vargas sa 20 poena, dok je Sarah Fanklin sa 12 poena bila najefikasnija kod Amerikanki.

Turkiye je opravdala status favorita i izborila historijski uspjeh.