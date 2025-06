Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović kazivao je danas hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, naglasivši tom prilikom da je ramazan velika škola za vjernika.

„Živimo u danima Allahove milosti, oprosta i spasa od patnji onoga svijeta, kako se ramazan dijeli na tri dekade u čuvenom Pejgamberovom hadisu. U našim životima postoje lica, vremena, događaji i mjesta koja nas svojim posebnim bereketom i na neobičan način privlače sebi. Tu snagu privlačnosti osjetimo svim svojim bićem, pa im se predamo, bez otpora i protivljenja, uvjereni da tako treba biti. Ramazan nas upravo bogatstvom svojih bereketa snažno privlači sebi“, kazao je reisul-ulema.

Podsjetio je da su, u ovo blagoslovljeno vrijeme, kako bilježi muslimanska tradicija, objavljeni Tevrat, Zebur, Indžil i Kur'an.

„O tome u drugoj kur'anskoj suri čitamo: U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra od zla (istine od laži, pravde od nepravde...). Načine usklađivanja naših života s napucima iz Kur'ana pokazao nam je Vjerovjesnik, a.s. Svoje ponašanje i moralno postupanje crpio je iz Knjige, kako nam je to prenijela majka pravovjernih hazreti Aiša, r.a. Zato nam je on uzor“, kazao je reisul-ulema.

Istaknuo je da „naš odnos prema ovoj Knjizi pokazuje naš trenutni hal, jer je ona naše ogledalo“.

„Iz današnje perspektive jasnije možemo razumjeti riječi Vjerovjesnika, a.s., kada je rekao: Kur'an, Kur'an, o muslimani! Čuvajte se da vam ovo blago ne izmakne iz ruku. Znajte da vas Allah neće kazniti sve dok je Kur'an s vama (dok se držite njegova učenja). Zato upravo sada, u ovome vremenu, koje je naše i za koje smo mi sami odgovorni, prigrlimo Kur'an, njegove propise i naputke, osnažimo sebe njime, unesimo u naše svakodnevno postupanje snagu i dostojanstvo koje iz njega zrače“, naglasio je reisul-ulema obraćajući se vjernicima.

Dodao je da će „naša pojedinačna snaga i jasna i snažna opredijeljenost da uvijek budemo lučonoše dobra, pravde i pravednosti, morala, dobrih međuljudskih odnosa, snage i gordosti pred jakim, a samilosti i milosrđa pred slabim, i naše okruženje oplemeniti, učiniti ga lijepim i prijatnim domom za život ljudi i svih stvorenja, a smutnju koja nas razara pobrisati“.

Također, reisul-ulema je kazao da je u mjesecu objave propisan post, kako bismo povećali našu bogobojaznost.

„Bojati se Boga, a ne ljudi, vrhunac je vjere i zemaljske slobode. To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici, kaže Allah. Nemojmo časa časiti da svoj post ne okrunimo ovim vrhunskim ciljem, ovom sjajnom vrlinom: da prestanemo strepiti od ljudi, njihovih zlih ćudi, od silnih brinjenja za sitnim i varljivim zemaljskim dobrima, a da nas bogobojaznost upravi u našoj snazi i dostojanstvu“, naglasio je on.

Ramazan je mjesec čišćenja tijela i duše - sustežemo se od jela, pića i tjelesnih užitaka tokom dana, a svoj imetak i post čistimo zekatom i sadekatul-fitrom.

„Vjerovjesnik ga je nazivao mjesecom izdržljivosti. Sve je u ramazanu povezano s čišćenjem duše. Vjernik je neizmjerno zahvalan svome Stvoritelju. Svaki naš čin, svaki ibadet oplemenjen je tim iskrenim nijetom pokornosti i zahvalnosti Uzvišenom. Post je sredstvo kojim pokorava svoj nefs; zato je jedan od njegovih stubova nijet, bez kojeg post nije valjan. Musliman koji vjeri pristupa iskreno, boreći se na Božijem putu, ima za cilj da sebe i sredinu u kojoj živi učini boljom“, istaknuo je reisul-ulema.

Iako je post individualni čin, dodao je, ramazan je mjesec ummeta, zajednice muslimana.

„Solidarnost koja se u njemu iskazuje od krucijalne je važnosti za opstanak te zajednice. Ova solidarnost se posebno manifestira u ibadetima zekata i sadekatul-fitra. Zekat je obaveza muslimana, farz, jedan od ruknova naše vjere. Ko ga ne izvršava, a u stanju je to učiniti, veliki je grešnik, a ko ga zaniječe, nevjernik je. Postom musliman jača svoju vjeru, a zekatom učvršćuje svoju zajednicu. Zato je Vjerovjesnik post nazvao štitom, a zekat mostom islama“, naglasio je, između ostalog, reisul-ulema Kavazović.

Poručio je da ustrajnost u ibadetima i obavljanju naših poslova vodi uspjehu i sreći.

„Ramazan je velika škola za vjernika, u kojoj on stiče vještine koje mu pomažu u životu. Post nas uči strpljivosti i ustrajnosti. Neka naša ustrajnost (istikamet) bude svakodnevna. Nikakva postignuća, ni na dunjaluku, ni na ahiretu, nisu moguća bez ulaganja truda i strpljivog podnošenja životnih prepreka i izazova. Neka se na nama vidi da postimo. Pokažimo milosrđe prema slabima, siromašnima i nemoćnima. Vjerovjesnik je rekao da će se Allah smilovati onima koji su milosrdni“, zaključio je u hutbi reisul-ulema Husein-ef. Kavazović.

Hutba reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića pročitana je i u drugim džamijama.