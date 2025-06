Turski avanturista Umut Balkis odlučio je biciklom putovati svijetom sa željom da upozna druge ljude, zemlje i kulture, a trenutno se nalazi u dalekom Afganistanu.

Ovaj Turčin je napustio posao prije devet mjeseci i krenuo na put oko svijeta, putujući od zemlje do zemlje.

Iza sebe je ostavio porodicu i prijatelje te biciklom krenuo u avanturu punu izazova, a trenutno putuje surovim predjelima Afganistana.

Njegov naredni cilj su afričke zemlje gdje bi, kako kazuje, kampujući u prirodi, upoznao nove ljude i kulture.

Ovaj 34-godišnji avanturista, koji inače radi kao DJ, odlučio je biciklom putovati svijetom nakon nekoliko životnih prekretnica kao što su razorni zemljotresi u turskom Kahramanmarasu 2023. godine, raskid veze s djevojkom, smrt njegovog psa i zasićenje poslom kojim se bavi.

Vrijeme brzo prolazi

U razgovoru za Anadolu istakao je da su mu upravo ovi događaji pokazali da vrijeme brzo prolazi i počeo je preispitivati ​​smisao života.

Prvo je nabavio kvalitetan i izdržljiv bicikl, opremu za kampovanje te je 7. septembra 2023. godine krenuo na put oko svijet iz turske Mugle.

Ističe kako je oduševljen iskustvima u zemljama koje je dosad posjetio.

Već devet mjeseci je na putu, a dosad je posjetio Irak, Iran i Pakistan, a potom je planirao da preko Indije stigne do Tajlanda, ali indijska ambasada u Islamabadu nije mu izdala vizu, pa se zaputio prema Afganistanu.

U Afganistan je stigao prošle sedmice, a narednih dana planira krenuti prema Tadžikistanu.

Ističe kako putovanje planira prema uslovima tokom dana, lakoći prelaska granice i trajanju vize.

Boravi i u kućama gostoljubivih ljudi

Dosad je cijelu ovu rutu prešao na biciklu, a obično se odmara kampujući blizu vode, a u gradovima najčešće boravi u kućama gostoljubivih ljudi.

Napominje da ga vožnja bicikla čini snažnim te da se dosad nikada nije razbolio.

Dnevno pređe oko 100 do 120 kilometara u područjima gdje su putevi ravni i 50 do 60 kilometara u područjima gdje su putevi brdoviti, a najteži dio putovanja je divljač na koju nailazi dok kampuje.

Na biciklu uvijek ima i kuhinjski materijal i alat za popravku, a, kako je rekao, dosad mu je guma pukla 30-40 puta.

Fotografija i video zapise sa putovanja dijeli na društvenim mrežama pod nazivom "Umut bi yerlerde" (Umut je negdje).

Putuje s psom

U Shirazu u Iranu pronašao je povrijeđenog psa kojeg je potom liječio i udomio i dao mu ime "Del", što na perzijskom znači "srce". Od tada putuje zajedno s Delom.

"Jedna od najboljih stvari koje mi je pružio ovaj pas je što nijedan obrok ne jedem sam. Razgovaram s njim i on me razumije. On mi je svojevrsni alarm noću i čuva me", kazao je Balkis.

Ističe da će dugo biti na putu i da bi ova avantura mogla potrajati godinama te da ne zna kada će se vratiti u Turkiye.

"Obično kampujem u prirodi na mjestima gdje je malo ljudi. Veoma sam također zadovoljan gostoprimstvom ljudi koje sretnem tokom putovanja. Ne osjećam nikakav strah, ali u opasnim područjima obično odsjedam blizu policijskih stanica ili nekih drugih službenih mjesta. Drago mi je što imam priliku da upoznajem druge kulture, a možda kasnije napišem i knjigu", kazao je.

Dodaje kako, urpkos izazovima i povremenim poteškoćama, uživa u dugom putovanju biciklom.

"Budući da se radi o nemotornom vozilu, mogu mirno na putujem kroz prirodu. Mogu da prelazim granice bez ikakvih procedura i dokumenata. Ovo je zaista velika pogodnost. Dnevno vozim bicikl oko sedam-osam sati, što je odlično za mentalno zdravlje", rekao je Balkis.

Predrasude u stranim medijima

Naglasio je da u međunarodnim medijima obično postoje negativne vijesti o zemljama koje je do sada posjetio kao i predrasude, napominjući da on lično tokom dosadašnjeg putovanja nije osjećao nikakvu sigurnosnu prijetnju ili opasnost.

"Četiri države koje sam do sada posjetio, Irak, Iran, Pakistan i Afganistan, pokazale su se mnogo boljima nego što sam očekivao. Ljudi u ovim zemljama su vrlo gostoljubivi i vrlo prijateljski raspoloženi. Istovremeno, nisu ovo tako opasna mjesta kao što to nekima izgleda. Ovdje postoje mnoga mjesta za posjetiti i mislim da su ove zemlje dosta neistražene", kazao je ovaj avanturista.