Turkiye o gladi u Gazi: Nekažnjeni ratni zločini podstiču izraelsku nepromišljenost
Izvještaj IPC-a o gladi u Gazi pokazuje razmjere humanitarne katastrofe uzrokovane genocidnom politikom koju je Netanyahuova vlada provodila protiv palestinskog naroda u Gazi, kaže Ministarstvo vanjskih poslova.
“Turkiye će nastaviti čvrsto podržavati legitimnu borbu palestinskog naroda“, dodaje se u saopćenju. / AA
23 August 2025

Ono što ohrabruje Izrael i čini ga nepromišljenim su njegovi ratni zločini i kršenja međunarodnog prava koja su do danas ostala nekažnjena, saopćilo je u subotu tursko Ministarstvo vanjskih poslova, komentirajući potvrdu gladi u palestinskoj enklavi.

Ministarstvo je citiralo izvještaj Integrirane klasifikacije faze sigurnosti hrane (IPC), koji su podržale Ujedinjene nacije, a koji potvrđuje glad u Gazi od 15. augusta s razumnim dokazima, te je naglasilo da je to još jednom istaknulo “razmjere humanitarne katastrofe uzrokovane genocidnom politikom koju je provodila vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua protiv palestinskog naroda u Gazi“.

Ministarstvo je saopćilo da osiguranje trajnog prekida vatre u Gazi, pozivanje odgovornih na odgovornost pred međunarodnim sudovima i održavanje koridora humanitarne pomoći otvorenima bez prekida spadaju među najosnovnije obaveze međunarodnog prava i čovječanstva.

“Turkiye će nastaviti čvrsto podržavati legitimnu borbu palestinskog naroda“, dodaje se u saopćenju.

Inicijativa Integrirane klasifikacije faze sigurnosti hrane (IPC) potvrdila je glad u gradu Gazi i predviđa njeno širenje na Deir al-Balah i Khan Younis do kraja septembra.

Izrael je odbacio izvještaj, tvrdeći da se oslanja na “pristrasne izvore“ i “metodološke praznine“. Izraelska vojska tvrdi da su nalazi “pod utjecajem Hamasa“.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu porastao je na 281 od oktobra 2023. godine, uključujući 114 djece.

Od 2. marta, Izrael je zatvorio sve prijelaze u Gazi, zabranjujući humanitarnu pomoć uprkos velikim konvojima pomoći koji su ostali nasukani na granici. Ukupno je od oktobra 2023. godine u enklavi ubijeno više od 62.600 Palestinaca.

