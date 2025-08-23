Ono što ohrabruje Izrael i čini ga nepromišljenim su njegovi ratni zločini i kršenja međunarodnog prava koja su do danas ostala nekažnjena, saopćilo je u subotu tursko Ministarstvo vanjskih poslova, komentirajući potvrdu gladi u palestinskoj enklavi.

Ministarstvo je citiralo izvještaj Integrirane klasifikacije faze sigurnosti hrane (IPC), koji su podržale Ujedinjene nacije, a koji potvrđuje glad u Gazi od 15. augusta s razumnim dokazima, te je naglasilo da je to još jednom istaknulo “razmjere humanitarne katastrofe uzrokovane genocidnom politikom koju je provodila vlada izraelskog premijera Benjamina Netanyahua protiv palestinskog naroda u Gazi“.

Ministarstvo je saopćilo da osiguranje trajnog prekida vatre u Gazi, pozivanje odgovornih na odgovornost pred međunarodnim sudovima i održavanje koridora humanitarne pomoći otvorenima bez prekida spadaju među najosnovnije obaveze međunarodnog prava i čovječanstva.

“Turkiye će nastaviti čvrsto podržavati legitimnu borbu palestinskog naroda“, dodaje se u saopćenju.