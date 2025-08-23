Prva dama Turkiye Emine Erdogan, supruga predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, poslala je pismo prvoj dami SAD-a Melaniji Trump, supruzi američkog predsjednika Donalda Trumpa, pozivajući je da pokaže istu osjetljivost prema humanitarnoj krizi u Gazi kakvu je pokazala u vezi rata u Ukrajini.

U svom pismu, koje počinje s toplim pozdravima i izrazima poštovanja upućenim Melaniji Trump, Emine Erdogan istaknula je da su joj riječi iz srca i ljubazno gostoprimstvo tokom njihovog susreta u Bijeloj kući u Washingtonu i dalje živo u sjećanju šest godina kasnije.

Navodeći da je osjećala kako je Melania Trump bila duboko svjesna gorućih pitanja našeg vremena tokom njihovog privatnog večernjeg razgovora i šetnje vrtom, Emine Erdogan naglasila je da se ta moralna osjetljivost ponovno odrazila u pismu koje je Trump nedavno uputila Putinu, predsjedniku Ruske Federacije.



„Vaša osjetljivost prema djeci koja su ostala siročad inicijativa je koja uliva nadu u srca ljudi”, naglasila je Emine Erdogan dodajući da su riječi Melanije Trump dale glas zajedničkoj savjesti čovječanstva, te da duboko cijeni taj stav, rekavši:

„Kao što ste istaknuli u svom pismu, pravo djece da odrastaju u okruženju punom ljubavi i sigurnosti je univerzalno i neupitno. To pravo nije privilegija određene geografije, rase, etničkog identiteta, vjerske skupine ili ideologije. Stajati uz potlačene koji su lišeni tog prava prije svega je ispunjavanje velike odgovornosti prema našoj ljudskoj porodici. Vaša osjetljivost, posebno kao Prve dame Sjedinjenih Američkih Država, prema uništenim životima, rastrgnutim porodicama i siročadi zbog razornog rata u Ukrajini, inicijativa je koja uliva nadu. Vaš poziv na vraćanje radosnog osmijeha ukrajinskoj djeci „koja su bila primorana nositi tihi smijeh“ duboko je značajan. Vjerujem da će se važna osjetljivost koju ste pokazali za 648 ukrajinske djece koja su izgubila život u ratu proširiti i na Gazu, gdje je u protekle dvije godine brutalno ubijeno 62.000 nevinih civila, među njima 18.000 djece.“

Ističući da Gaza svjedoči neviđenoj okrutnosti i da podnosi najtragičniji genocid našeg vremena, Prva dama Emine Erdogan rekla je:

„Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF) uspoređuje površinu Gaze, gdje jedno dijete biva ubijeno svakih 45 minuta, s ‘paklom’, a zemlju ispod Gaze s ‘dječijim grobljem’. Možete li ikada zamisliti da će se termin ‘nepoznati vojnik’, korišten za neidentificirane vojnike u ratovima, jednog dana koristiti za djecu? Riječi ‘nepoznata beba’, ispisane na ćefinima hiljada djece iz Gaze koja nemaju nikoga iza sebe i čija imena se ne mogu ni identificirati, nanose nepopravljive rane našoj zajedničkoj savjesti. Ova djeca su dovedena do psihološkog sloma, potpuno su zaboravila kako se smijati, plaču u mikrofone govoreći da žele umrijeti i u svojim nevinim srcima nose iscrpljenost ratom s kojim se ne mogu nositi. U Gazi, historija bilježi kako kosa male siročadi sijedi od neizrecive boli i straha koje svakodnevno podnose.“