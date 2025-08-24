U Istanbulu je danas održana 37. Bosforska međukontinentalna plivačka utrka, koju je organizirao Turski nacionalni olimpijski komitet (TMOK).
Trka, koja je započela na molu Kanlica, završila je u Kurucesmeu, a više od 2.800 sportista iz 81 zemlje takmičilo se na stazi dugoj 6,5 kilometara.
Zamjenik guvernera Istanbula Unal Kilicarslan, direktor za mlade i sport provincije Istanbul Muhittin Ozbay i predsjednik TMOK-a Ahmet Gulum prisustvovali su događaju. Takmičio se i holandski ambasador u Ankari Joep Wijnands.
U konkurenciji muškaraca Dogukan Ulac je zauzeo prvo mjesto s vremenom od 56 minuta i 49 sekundi. Gokhan Yigitoglu bio je drugi, a Mehmet Caglar treći.
U generalnom plasmanu za žene, Su Inal je zauzela prvo mjesto s vremenom od 58 minuta i 54 sekunde. Eylul Nisa Aycetin je završila druga, a Hilal Zeyneb Sarac treća.
Ovo takmičenje je prvi put organizirao TMOK 23. jula 1989. godine, uz podršku Međunarodnog olimpijskog komiteta i učešće 68 plivača.
Bosforska međukontinentalna plivačka utrka, koja od 2010. godine dodjeljuje plivačima certifikat "Interkontinentalni plivač", odabrana je za "Najbolji plivački događaj na otvorenim vodama godine" od strane Svjetske asocijacije za plivanje na otvorenim vodama (WOWSA) 2016. godine i rangirana je na prvom mjestu liste "100 najboljih svjetskih plivačkih utrka na otvorenim vodama" 2019. godine.