U Istanbulu je danas održana 37. Bosforska međukontinentalna plivačka utrka, koju je organizirao Turski nacionalni olimpijski komitet (TMOK).

Trka, koja je započela na molu Kanlica, završila je u Kurucesmeu, a više od 2.800 sportista iz 81 zemlje takmičilo se na stazi dugoj 6,5 kilometara.

Zamjenik guvernera Istanbula Unal Kilicarslan, direktor za mlade i sport provincije Istanbul Muhittin Ozbay i predsjednik TMOK-a Ahmet Gulum prisustvovali su događaju. Takmičio se i holandski ambasador u Ankari Joep Wijnands.

U konkurenciji muškaraca Dogukan Ulac je zauzeo prvo mjesto s vremenom od 56 minuta i 49 sekundi. Gokhan Yigitoglu bio je drugi, a Mehmet Caglar treći.