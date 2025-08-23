TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Masovni pomorski konvoj podrške Gazi održan u Istanbulu
Brojna plovila isplovila su iz Karakoya prema obali Uskudara, noseći poruke solidarnosti s palestinskim narodom koji trpi pod izraelskom opsadom i genocidom.
Masovni pomorski konvoj podrške Gazi održan u Istanbulu
Organizatori su istakli da se radi o jednoj od najvećih pomorskih akcija solidarnosti u svijetu. / AA
23 August 2025

Na Bosforskom moreuzu u Istanbulu održana je velika pomorska demonstracija pod nazivom "Pozdrav Gazi", koju je organizovala inicijativa "Otvorite Rafah", s ciljem pružanja podrške narodu Gaze i globalnoj floti solidarnosti "Flotila Sumud", koja se priprema krenuti prema pojasu Gaze.

Desetine brodova isplovile su iz Karakoya prema obali Uskudara, u blizini istorijske Djevojačke kule, noseći poruke solidarnosti s palestinskim narodom koji trpi pod izraelskom opsadom i genocidom.

Učesnici su razvili veliki transparent u obliku lubenice na vodi s natpisima "Otvorite granični prelaz Rafah" i "Sve oči uprte u Flotilu Sumud", dok su na Kulu djevojke postavljene zastave Turske i Palestine.

Na moru je razvijena i velika zastava Palestine, uz skandiranje propalestinskih poruka "Svuda je Gaza, svuda je otpor", "Neka se Rafah otvori, neka Gaza živi" i "Pozdrav Hamasu, otpor se nastavlja".

Preporučeno

Učesnici su zapalili crne dimne baklje kao simbol otpora, a stotine ljudi su zajednički uputile molitve za narod Gaze i cijele Palestine.

Organizatori su istakli da se radi o jednoj od najvećih pomorskih akcija solidarnosti u svijetu. Cijeli događaj snimljen je iz zraka dronovima.

Ova inicijativa dolazi u trenutku kada je izraelska vojska, uprkos međunarodnim apelima za prekid vatre, nastavila svoju vojnu ofanzivu u Pojasu Gaze, koja traje od oktobra 2023. godine. Ubijeno je više od 62.600 Palestinaca, dok su granični prijelazi, uključujući Rafah, zatvoreni za humanitarnu pomoć od 2. marta, usprkos hiljadama kamiona pomoći koji čekaju ulazak.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us