Na Bosforskom moreuzu u Istanbulu održana je velika pomorska demonstracija pod nazivom "Pozdrav Gazi", koju je organizovala inicijativa "Otvorite Rafah", s ciljem pružanja podrške narodu Gaze i globalnoj floti solidarnosti "Flotila Sumud", koja se priprema krenuti prema pojasu Gaze.

Desetine brodova isplovile su iz Karakoya prema obali Uskudara, u blizini istorijske Djevojačke kule, noseći poruke solidarnosti s palestinskim narodom koji trpi pod izraelskom opsadom i genocidom.

Učesnici su razvili veliki transparent u obliku lubenice na vodi s natpisima "Otvorite granični prelaz Rafah" i "Sve oči uprte u Flotilu Sumud", dok su na Kulu djevojke postavljene zastave Turske i Palestine.

Na moru je razvijena i velika zastava Palestine, uz skandiranje propalestinskih poruka "Svuda je Gaza, svuda je otpor", "Neka se Rafah otvori, neka Gaza živi" i "Pozdrav Hamasu, otpor se nastavlja".