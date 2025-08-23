Na Bosforskom moreuzu u Istanbulu održana je velika pomorska demonstracija pod nazivom "Pozdrav Gazi", koju je organizovala inicijativa "Otvorite Rafah", s ciljem pružanja podrške narodu Gaze i globalnoj floti solidarnosti "Flotila Sumud", koja se priprema krenuti prema pojasu Gaze.
Desetine brodova isplovile su iz Karakoya prema obali Uskudara, u blizini istorijske Djevojačke kule, noseći poruke solidarnosti s palestinskim narodom koji trpi pod izraelskom opsadom i genocidom.
Učesnici su razvili veliki transparent u obliku lubenice na vodi s natpisima "Otvorite granični prelaz Rafah" i "Sve oči uprte u Flotilu Sumud", dok su na Kulu djevojke postavljene zastave Turske i Palestine.
Na moru je razvijena i velika zastava Palestine, uz skandiranje propalestinskih poruka "Svuda je Gaza, svuda je otpor", "Neka se Rafah otvori, neka Gaza živi" i "Pozdrav Hamasu, otpor se nastavlja".
Učesnici su zapalili crne dimne baklje kao simbol otpora, a stotine ljudi su zajednički uputile molitve za narod Gaze i cijele Palestine.
Organizatori su istakli da se radi o jednoj od najvećih pomorskih akcija solidarnosti u svijetu. Cijeli događaj snimljen je iz zraka dronovima.
Ova inicijativa dolazi u trenutku kada je izraelska vojska, uprkos međunarodnim apelima za prekid vatre, nastavila svoju vojnu ofanzivu u Pojasu Gaze, koja traje od oktobra 2023. godine. Ubijeno je više od 62.600 Palestinaca, dok su granični prijelazi, uključujući Rafah, zatvoreni za humanitarnu pomoć od 2. marta, usprkos hiljadama kamiona pomoći koji čekaju ulazak.