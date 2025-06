Od perioda kada su se vratili u grad koji su početkom rata u Bosni i Hercegovini morali napustiti bježeći od smrti, Bošnjaci su uspješno obnovili svoje stambene objekte i fokusirali se na revitalizaciju vjerskih objekata.

Prema posljednjim podacima, oko 800 Bošnjaka danas živi u Bosanskoj Dubici. Dio njih je naseljen u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok značajan broj radi i živi u inostranstvu. Ipak, njihova veza sa rodnim gradom ostaje snažna, što se manifestuje kroz organizaciju brojnih društveno-korisnih aktivnosti i humanitarnog rada.

Iako su postali manjina u gradu gdje su nekad činili većinu, Bošnjaci su se danas uspješno integrirali u lokalnu zajednicu. Većina se bavi poljoprivredom i stočarstvom, čime doprinose ruralnom razvoju ovog kraja. Pored toga, mnogi Bošnjaci su zaposleni u državnim i općinskim institucijama, dok znatan broj živi od pomoći dijaspore koja je aktivna i prisutna u Bosanskoj Dubici.

- Većina Bošnjaka živi od poljoprivrede, siju pšenicu i kukuruz te ih prodaje preduzećima koja se bave otkupom ove vrste žitarica. Neki se bave uzgojom stoke. Svaka porodica ima nekog svoga ko živi i radi vani, ko ih redovno finansijski potpomaže i šalje novac. Većina nas mlađih generacija smo aktivni preko nevladnih organizacija i Medžlisa Islamske zajednice. U te aktivnosti uključujemo i našu dijasporu putem vibera, gdje imamo naše grupe putem kojih skupljamo finansijska sredstva za sve naše aktivnosti - kaže za Fenu Amir Draganović, povratnik u Bosansku Dubicu.

Uprkos izazovima s kojima se susreću, Bošnjaci povratnici u Bosanskoj Dubici ostaju posvećeni daljem razvoju svoje zajednice i očuvanju kulturnog identiteta. Njihov primjer pokazuje snagu zajedništva i odlučnosti u obnovi nakon ratnih razaranja, te inspiriše mnoge druge koji žele doprinijeti boljoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

- Ovdje imamo park prirode u Horozovcu, izvor vode, igralište i ovaj objekat u kojem se okupljamo i družimo mi žene. To smo dobili od Opštine na koncesiju narednih pet godina, a sve okolo su Bošnjaci i ovo je bošnjačko naselje Krivdići. Ovdje u Domu u Horozovcu organizujemo iftare tokom ramazana te održavamo naša ženska sijela i druženja. Većina nas je u penziji i to nisu penzije kao što su one u Federaciji BiH, ali bavimo se poljoprivredom, stočarstvom i proizvodnjom meda, što nam dodatno pojačava kućni budžet i omogućuje lijep život - kaže Mevlida Talić iz Aktiva žena Horozovac.

Unatoč kontinuiranom dizanju tenzija od političkih predstavnika entiteta Republika Srpska, Bošnjaci koji žive u Bosanskoj Dubici kažu da je stanje u ovom gradu mirno i da nema incidenata. Žive u miru sa svojim sugrađanima druge nacionalnosti, poštuju se međusobno i gledaju pozitivno na zajedničku budućnost.