Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da će u narednom mandatu za vojsku biti izdvojeno više od milijardu eura te najavio razvoj vojnih dronova "Made in Kosovo".

Kurti, koji je jednoglasno izglasan za kandidata Pokreta Samoopredjeljenje za premijera, rekao je da će tokom njegovog narednog mandata biti u funkciji fabrika municije i razvijena vojna industrija Kosova.

"Jačanje vojske će se postići kupovinom oružja, obukom i obrazovanjem unutar zemlje, u saradnji s Albanijom i u najistaknutijim vojnim akademijama u partnerskim zemljama", naglasio je Kurti, koji je dodao da će biti stvorena i zajednička vojna jedinica s Oružanim snagama Republike Albanije.