Kurti najavio više od milijardu eura za vojsku i formiranje zajedničke jedinice s Albanijom
Kurti, koji je jednoglasno izglasan za kandidata Pokreta Samoopredjeljenje za premijera, rekao je da će tokom njegovog narednog mandata biti u funkciji fabrika municije i razvijena vojna industrija Kosova.
Naglasio je i da im je cilj da u okviru novog mandata imaju 1.000 žena i djevojaka u vojsci. / TRT Balkan
8 Septembar 2025

Premijer Kosova Albin Kurti rekao je da će u narednom mandatu za vojsku biti izdvojeno više od milijardu eura te najavio razvoj vojnih dronova "Made in Kosovo".

"Jačanje vojske će se postići kupovinom oružja, obukom i obrazovanjem unutar zemlje, u saradnji s Albanijom i u najistaknutijim vojnim akademijama u partnerskim zemljama", naglasio je Kurti, koji je dodao da će biti stvorena i zajednička vojna jedinica s Oružanim snagama Republike Albanije.

Istakao je da je cilj produbljivanje i proširenje bilateralne i multilateralne međunarodne saradnje sa državama članicama NATO-a.

Naglasio je i da im je cilj da u okviru novog mandata imaju 1.000 žena i djevojaka u vojsci.

Kurti je također govorio o procesu integracije Kosova u Evropsku uniju, navodeći da je cilj da Kosovo uspješno završi sva poglavlja procesa integracije prema članstvu u EU do 2030. godine.

