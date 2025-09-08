RAT PROTIV GAZE
Bh. akademici i profesori pozvali na zaustavljanje genocida u Gazi
"Ni ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju pravo ostati nijemi, gluhi i slijepi na patnje stanovništva u Gazi, Ukrajini ili bilo gdje drugo gdje se vrši otvoreno nasilje", stoji u apelu.
Podsjetili su da se i među Jevrejima čuju glasovi protiv bezumnog kursa izraelske vlade. / AA
8 Septembar 2025

Grupa akademika i profesora iz Bosne i Hercegovine uputila je apel međunarodnoj zajednici, pozivajući na hitan prekid vatre u Pojasu Gaze i zaustavljanje genocida koji traje više od 700 dana.

"Ni ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju pravo ostati nijemi, gluhi i slijepi na patnje stanovništva u Gazi, Ukrajini ili bilo gdje drugo gdje se vrši otvoreno nasilje", stoji u apelu.

Naglasili su da je neophodno zaustaviti "barbarstvo i suludo ubijanje palestinske djece, žena, starih, iznemoglih i izgladnjelih", kao i da se "čim prije oslobode izraelski taoci".

Akademici i profesori iz BiH su poručili da je patnja stanovništva u Gazi toliko dehumanizirajuća za čitav ljudski rod da je više ne može ni gledati nijedno normalno ljudsko biće, bez obzira na rod, vjeru i naciju.

Podsjetili su da se i među Jevrejima čuju glasovi protiv bezumnog kursa izraelske vlade koja ne sluša razborite glasove uglednika i bivših i sadašnjih zvaničnika.

Potpisnici su pozvali akademsku zajednicu da im se pridruži u osudi barbarskog ubijanja i destrukcije neviđenih razmjera te da svi odgovorni budu procesuirani pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.

Apel su potpisali: Muris Čičić, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH, Mirko Pejanović, potpredsjednik ANUBiH, Mile Babić, dopisni član ANUBiH i sekretar Odjeljenja humanističkih nauka, mons. prof. dr. Franjo Topić, predsjednik PEU BiH i počasni predsjednik HKD Napredak, Adnan Busuladžić, dekan Filozofskog fakulteta UNSA i Nevad Kahteran, redovni profesor Filozofskog fakulteta UNSA.

U izraelskom genocidnom ratu u Gazi od 7. oktobra 2023. godine ubijeno je više od 64.500 Palestinaca, uglavnom žena i djece.

U izraelskim napadima uništena je palestinska enklava, koja se suočava s glađu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

