Grupa akademika i profesora iz Bosne i Hercegovine uputila je apel međunarodnoj zajednici, pozivajući na hitan prekid vatre u Pojasu Gaze i zaustavljanje genocida koji traje više od 700 dana.

"Ni ljudi u Bosni i Hercegovini nemaju pravo ostati nijemi, gluhi i slijepi na patnje stanovništva u Gazi, Ukrajini ili bilo gdje drugo gdje se vrši otvoreno nasilje", stoji u apelu.

Naglasili su da je neophodno zaustaviti "barbarstvo i suludo ubijanje palestinske djece, žena, starih, iznemoglih i izgladnjelih", kao i da se "čim prije oslobode izraelski taoci".

Akademici i profesori iz BiH su poručili da je patnja stanovništva u Gazi toliko dehumanizirajuća za čitav ljudski rod da je više ne može ni gledati nijedno normalno ljudsko biće, bez obzira na rod, vjeru i naciju.

Podsjetili su da se i među Jevrejima čuju glasovi protiv bezumnog kursa izraelske vlade koja ne sluša razborite glasove uglednika i bivših i sadašnjih zvaničnika.

Potpisnici su pozvali akademsku zajednicu da im se pridruži u osudi barbarskog ubijanja i destrukcije neviđenih razmjera te da svi odgovorni budu procesuirani pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu.