Evropska komesarka Marta Kos oštro je reagovala na uvrede koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio poslanicima Evropskog parlamenta koji su se u petak pojavili na protestu u Novom Sadu.
Poručila je da takvi napadi otkrivaju upitno razumevanje demokratije i jasno stavila do znanja da Srbija ovakvim potezima dodatno urušava svoj međunarodni ugled.
"U Beogradu imamo problem", rekla je Kos nakon sastanka sa šeficom diplomatije Austrije Beate Majnl-Rajzinger u Beču.
"Kad se članovi Evropskog parlamenta nazivaju ološem, to otkriva upitno razumevanje demokratije. Izjave predsjednika Vučića i predsjednice Skupštine Brnabić protiv EU takođe neće popraviti reputaciju Srbije u Evropi", dodala je.
Komesarka je podsjetila vlast u Beogradu na obaveze koje je preuzela pred predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Layen i pred njom lično.
"Savjeti za srpsku vladu su jasni, fokus na reformama koje su obećane. To znači nezavisno pravosuđe sposobno da se bori protiv korupcije, slobodni i nezavisni mediji i izborni zakon koji garantuje da samo volja građana odlučuje o većini u parlamentu", navela je Kos.
Dodala je i da građani imaju pravo da protestuju, ali da nasilje na ulicama i akti vandalizma moraju prestati, uz očekivanje da policija postupa primjereno i uz puno poštovanje osnovnih prava.
Vučić je poslanike Evropskog parlamenta koji su prisustvovali protestu u Novom Sadu nazvao "ološem", tvrdeći da je riječ o "najgorem ološu koji se tu skupio".
Optužio ih je za brutalno miješanje u unutrašnja pitanja Srbije i zaprijetio da će svi koji, kako je rekao, pokušavaju da ruše Srbiju spolja, biti procesuirani u skladu sa zakonima.
Srbija je od kraja prošle godine poprište protesta i blokada obrazovnih ustanova koje su pokrenuli studenti i građani koji protestuju nakon što je 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice na Glavnoj željezničkoj stanici u Novom Sadu poginulo 16 osoba.