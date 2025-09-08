Evropska komesarka Marta Kos oštro je reagovala na uvrede koje je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio poslanicima Evropskog parlamenta koji su se u petak pojavili na protestu u Novom Sadu.

Poručila je da takvi napadi otkrivaju upitno razumevanje demokratije i jasno stavila do znanja da Srbija ovakvim potezima dodatno urušava svoj međunarodni ugled.

"U Beogradu imamo problem", rekla je Kos nakon sastanka sa šeficom diplomatije Austrije Beate Majnl-Rajzinger u Beču.

"Kad se članovi Evropskog parlamenta nazivaju ološem, to otkriva upitno razumevanje demokratije. Izjave predsjednika Vučića i predsjednice Skupštine Brnabić protiv EU takođe neće popraviti reputaciju Srbije u Evropi", dodala je.

Komesarka je podsjetila vlast u Beogradu na obaveze koje je preuzela pred predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Layen i pred njom lično.