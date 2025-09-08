Republika Sjeverna Makedonija obilježava 34. godišnjicu svoje nezavisnosti.

Na današnji dan 1991. godine u Sjevernoj Makedoniji, koja je u to vrijeme bila republika u sastavu bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ), proveden je referendum na kojem se više od 95 posto građana, koji su izašli na birališta, izjasnilo za nezavisnost.

Referendumu je prethodila Deklaracija o nezavisnosti, koju je 25. januara 1991. usvojila prva višepartijska skupština, a 18. septembra 1991. skupština je usvojila Deklaraciju o prihvatanju rezultata referenduma o nezavisnosti Makedonije.

Za prvog predsjednika države, na sjednici Sobranja 27. januara 1992. godine, izabran je Kiro Glogorov.

Monetarnu nezavisnost Sjeverna Makedonija stekla je od 26. aprila 1992, kada je kao valuta uveden denar, dok je makedonska vojska formirana 18. augusta iste godine.

NATO strateški cilj

Međunarodno-pravni subjektivitet Makedonije je potvrđen prijemom u punopravno članstvo Ujedinjenih naroda 8. aprila 1993. godine, kad je Generalna skupština ovu državu primila kao 181. članicu pod imenom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, zbog neriješenog spora o imenu s Grčkom.

Zbog protivljenja i pritiska Grčke, koja nije prihvatila ustavni naziv Republike Makedonije, članstvo u UN-u je izvršeno pod privremenom referencom Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM).

Nakon sticanja nezavisnosti, Sjeverna Makedonija je sebi postavila nekoliko strateških ciljeva, a najznačajniji su članstvo u Evropskoj uniji (EU) i NATO-u.

Sjeverna Makedonija, koja je od samita u Washingtonu 1999. bila kandidat za članstvo, službeno je postala 30. članica NATO-a 27. marta 2020. godine i ima za cilj da u narednom periodu postane punopravna članica EU, iako se s vremena na vrijeme suočavala s mnogim preprekama.

Promjena imena zbog problema s Grčkom