Džamija Sinan-bega Boljanića biće otvorena u petak, 12. jula, o čemu su na pres-konferenciji govorili muftija goraždanski Remzija ef. Pitić, načelnik opštine Čajniče Goran Karadžić i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čajniče Avdo ef. Šišić. javlja Anadolu.

Pitić je kazao da će, prema dosadašnjim informacijama i onome što su uradili, ovaj događaj proteći u dobroj atmosferi.

"Tu se, naravno, zahvaljujem načelniku Karadžiću, njegovom osoblju, njegovim saradnicima, svim ljudima u ovom gradu koji su cijelo ovo vrijeme, tokom priprema, stavili sve na raspolaganje da se ovaj događaj desi onako kako to Bosna umije i kako to Bosna zna stoljećima, kad joj niko ne smeta. Mi možemo napraviti puno toga dobroga. Ovaj objekat je ukrasio cijeli grad. Ovo nije samo objekat Islamske zajednice i nije samo Medžlisa Islamske zajednice. Ovo je kulturno dobro i javno dobro ovoga grada i ove lijepe čaršije koja je imala svoju tradiciju. Ona je zapravo i postala velikom onda kada je Sinan-beg Boljanić odlučio da podari svome gradu to što mu je podario", rekao je muftija Pitić.

On je istakao da je sretan i zahvalan Bogu, svim ljudima i svim građanima Čajniča zbog činjenice da tokom izgradnje džamije, koja je trajala punih šest godina, “nijedan ekser sa gradilišta nije nestao, niti je iko ikada bilo šta dovodio u pitanje".

"Ova rekonstrukcija i izgradnja je doprinijela i dala još jedan momenat i mogućnost za budućnost razvoja ovog grada, kroz vjerski turizam. Znate i sami, pored Sinan-begove džamije, imamo ovdje i crkvu pravoslavnu sa ikonom Presvete Bogorodice koja je ikona presvete krasnice od Luke Evangeliste iz 12. vijeka, imamo i katoličku crkvu koja je pravljena 1902. godine. Ona je posvećena svetom Benediktu. Tako da, Čajniče ima sada kompletan potencijal i mogućnost za razvoj vjerskog turizma", kazao je načelnik Čajniča Goran Karadžić.

Otvaranje Sinan-begove džamije planirano je za 12. juli, a načelnik Karadžić naglašava da pravoslavni vjernici tada obilježavaju Petrovdan, a SDS svoju slavu, tako da se u danu sa dva važna događaja očekuje da sve protekne u najboljem redu.

Dogovorene su i izmjene režima saobraćaja koje će doprinijeti sigurnosti građana, gostiju i njihove imovine, te provođenju protokola i programa otvaranje džamije.

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Čajniče Avdo ef. Šišić pozvao je posjetioce da poštuju uputstva ovlaštenih osoba, policije i redara, kako bi program otvaranja protekao sigurno i po protokolu.

Sinan-begova džamija u Čajniču, koja je minirana i u potpunosti srušena 1992. godine zajedno sa svim ostalim objektima koji su sačinjavali graditeljsku cjelinu džamije, prvi put je sagrađena 1570. godine na inicijativu Sinan-paše Boljanića, zeta velikog vezira Osmanskog carstva Mehmed-paše Sokolovića, piše agencija MINA.

Zbog svojih historijskih i umjetničkih vrijednosti uvrštena je na listu svjetske baštine kao spomenik prve kategorije. Kroz historiju je doživljavala sudbinu ostalih džamija u BiH, a posljednji put potpuno je srušena 8. juna 1992. godine.

Njena obnova počela je nedugo nakon polaganja kamena temeljca 2016. godine, a sredstva je na osnovu potpisanog protokola osigurala Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini putem Generalne direkcije vakufa Republike Turkiye.