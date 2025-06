Teško je voditi politiku u Bosni i Hercegovini, teško je ljudima u Bosni i Hercegovini koji vole ovu zemlju, osobito teško je ljudima koji žive u Srebrenici, koji su ovdje i dalje faktički pod vlašću onih koji negiraju genocid, onih koji su počinili genocid, koji bi da tu mijenjaju nazive ulica, čak i sam naziv Srebrenice, poručio je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA BiH povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a u Srebrenici.

"Živimo sa onima koji bi da završe ono što u ratu tenkovima, puškama i genocidom nisu uspjeli da završe. Teško nam je, ali valja izdržati", naveo je Izetbegović.

Istakao je da se svaki put "okupimo u Srebrenici, sjetiti se ljudi koji su užase pretrpili u hali u koju ulazimo, na čitavom ovom kraju, u sjećanje na njih graditi snažnu državu, koja će biti dio modernih asocijacija, Evropske unije, NATO saveza, kako bi bili sigurni da se više nikada nikome u Bosni i Hercegovini neće ponoviti ono što se desilo prije 29 godina".

Izetbegović je govorio i o tome zašto, prvenstveno susjedi BiH, a ponajprije Srbija, ne prihvata genocid u Srebrenici, uprkos Rezoluciji Generalne skupštine UN-a.

"Teško shvataju, zato što neće da shvate. Zato što ne žele da se suoče sa istinom. A, Rezolucija UN-a o 11. julu kao međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, jer upravo je ona udarila na jedan plan koji je kulminirao u Beogradu početkom juna sa Svesrpskim saborom. Bio je plan izjednačavanja, zaborava... I Rezolucija je sve to, da tako kažem, rasturila. Ali, to nije dovoljno. Od Rezolucije treba nešto uraditi za ljude u Srebrenici, za ljude koji i dalje strepe strah i poniženje. Ako to ostane mrtvo slovo na papiru, onda ništa ni od Rezolucije", istakao je Izetbegović.