Ozer Coskun, ranjen od ruke pučista terorističke organizacije FETO koji su u noći 15. jula 2016. godine pokušali silom svrgnuti legalnu vlast u Turkiye, kao uspomenu i opomenu za buduće naraštaje čuva tursku zastavu natopljenu krvlju šehida i gazija iz noći pokušaja državnog udara.

Tadašnjim nazivom Most na Bosforu, bio je jedan od mostova koje su pučisti blokirali u Istanbulu, a samim tim i mjesto okupljanja građani koji su nastojali spriječiti teroriste FETO-a infiltrirane u Turske oružane snage (TSK).

Nakon što gledao vijesti i saznao stanje u zemlji, Coskun je obukao majicu s ispisanim imenom osnivača moderne Republike Turkiye, Mustafe Kemala Ataturka i zaputio se s prema Mostu na Bosforu.

"Približavajući se mostu vidio sam brojna vozila hitne pomoći kako odvoze ranjene. Vidio sam povrijeđene ljude u vozilima, pa sam ostavio svoj automobil i ogrnut zastavom nastavio ka blokiranom dijelu mosta", prisjetio se Coskun u razgovoru za agenciju Anadolu.

Kada je stigao do pučista primijetio je da jedan od oficira lojalnih terorističkoj organizaciji FETO izdaje naredbu za otvaranje vatre.

"Tada je nastao pakao. Ljudi su padali, tekla je krv. Snimao sam koristeći mobitel. Dio metka je pogodio mobitel i lakše me ranio u ruku. Od bola sam pao na tlo. Nešto kasnije sam primijetio da je zastava koju nosim natopljena krvlju. Nije to bila samo moja krv. Do mene je bio čovjek pogođen u grudi i još jedan teže ranjen u glavu, treći u noge. Bilo je starijih i mlađih ljudi", rekao je Coskun pokazujući zastavu i dodao:

"Ova je zastava natopljena krvlju svih tih ljudi. Čuvam je kako bih je ostavio svojoj djeci, a oni svojoj. Ona je naša zajednička uspomena."

FETO kao opasnost za sve zemlje u kojima djeluje

Teroristička organizacija Fetullahci (FETO) odgovorna je za krvavi pokušaj puča u Turkiye u noći 15. jula 2016. godine.

Riječ je o terorističkoj organizaciji koju predvodi Fetullah Gulen, nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama, a čije izručenje je Turkiye zvanično zatražila od SAD-a.

Članovi te terorističke organizacije godinama su, namještanjem ispita, napredovali u službi, infiltrirajući se tako u institucije države. Potom su, najprije u decembru 2013. godine, pristalice FETO-a u pravosuđu Turkiye montiranim procesom o navodnoj korupciji pokušali procesuirati brojne visoke zvaničnike.

Nekoliko godina kasnije uslijedio je i krvavi pokušaj državnog udara terorista FETO-a, odnosno pokušaj puča kojeg su izveli oficiri koje je FETO infiltrirao u tursku vojsku.

Istraga u vezi s terorističkom organizacijom FETO pokazala je da se radi o globalnoj mreži koja ne predstavlja opasnost samo Turkiye, nego i svakoj drugoj zemlji u kojoj je aktivna. Na to su u više navrata i ukazivali turski zvaničnici.

