Predsjednik Erdogan odao počast herojskoj prošlosti Turkiye i jedinstvu povodom Dana pobjede
Predsjednik Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, obilježio je Dan pobjede u poruci kao trijumf neovisnosti Turkiye i herojske borbe za slobodu i nacionalno jedinstvo.
Napomenuo je da Dan pobjede nije samo vojna pobjeda, već i „uskrsnuće“ turske nacije, njezine borbe za opstanak i vječnu neovisnost. / AA
30 August 2025

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan uputio je 30. augusta poruku povodom Dana pobjede, ključnog trenutka u turskoj historiji.

Predsjednik Erdogan je u svojoj subotnjoj poruci opisao ovaj dan kao simbol nepokolebljive vjere nacije, hrabrog duha i zajedničke borbe za slobodu i neovisnost.

„Velika pobjeda, ostvarena zahvaljujući patriotizmu naše herojske vojske i jedinstvenoj volji našeg naroda, razbila je okove ropstva i otvorila put našoj neovisnosti,“ rekao je Erdogan.

Napomenuo je da Dan pobjede nije samo vojna pobjeda, već i „uskrsnuće“ turske nacije, njezine borbe za opstanak i vječnu neovisnost.

Pod vodstvom osnivača Turske Republike, Mustafe Kemala Ataturka, vojna kampanja koja je bila dio Velike ofenzive, pokrenuta 26. augusta 1922. godine, osigurala je neovisnost Turkiye i završila 18. septembra iste godine.

historičari ističu da je trijumf, kojim je zapovijedao Ataturk, proglasio odlučnost Turkiye za samoupravljanje i njenu trajnu prisutnost u Anadoliji.

Turska nacija „nikada ne kompromitira svoju neovisnost“

Predsjednik Erdogan izjavio je da je Dan pobjede donio nadu ne samo turskoj naciji, već i svim potlačenim narodima pod ropstvom.

„Ovom pobjedom, turska nacija još je jednom svijetu jasno pokazala da ovaj narod nikada neće biti podvrgnut, nikada neće prihvatiti ropstvo i nikada neće kompromitirati svoju neovisnost,“ rekao je Erdogan.

Naglasio je da je dužnost nacije nositi baklju neovisnosti prema jačoj budućnosti kroz jedinstvo i solidarnost.

„Na ovaj značajan dan sjećam se s poštovanjem naših dragocjenih šehida koji su žrtvovali svoje živote za domovinu, posebno Gazija Mustafu Kemala i njegovih saboraca, te s zahvalnošću naših herojski veterana,“ zaključio je.

