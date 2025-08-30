Predsjednik Recep Tayyip Erdogan uputio je 30. augusta poruku povodom Dana pobjede, ključnog trenutka u turskoj historiji.

Predsjednik Erdogan je u svojoj subotnjoj poruci opisao ovaj dan kao simbol nepokolebljive vjere nacije, hrabrog duha i zajedničke borbe za slobodu i neovisnost.

„Velika pobjeda, ostvarena zahvaljujući patriotizmu naše herojske vojske i jedinstvenoj volji našeg naroda, razbila je okove ropstva i otvorila put našoj neovisnosti,“ rekao je Erdogan.

Napomenuo je da Dan pobjede nije samo vojna pobjeda, već i „uskrsnuće“ turske nacije, njezine borbe za opstanak i vječnu neovisnost.

Pod vodstvom osnivača Turske Republike, Mustafe Kemala Ataturka, vojna kampanja koja je bila dio Velike ofenzive, pokrenuta 26. augusta 1922. godine, osigurala je neovisnost Turkiye i završila 18. septembra iste godine.

historičari ističu da je trijumf, kojim je zapovijedao Ataturk, proglasio odlučnost Turkiye za samoupravljanje i njenu trajnu prisutnost u Anadoliji.