Predsjednik Recep Tayyip Erdogan uputio je 30. augusta poruku povodom Dana pobjede, ključnog trenutka u turskoj historiji.
Predsjednik Erdogan je u svojoj subotnjoj poruci opisao ovaj dan kao simbol nepokolebljive vjere nacije, hrabrog duha i zajedničke borbe za slobodu i neovisnost.
„Velika pobjeda, ostvarena zahvaljujući patriotizmu naše herojske vojske i jedinstvenoj volji našeg naroda, razbila je okove ropstva i otvorila put našoj neovisnosti,“ rekao je Erdogan.
Napomenuo je da Dan pobjede nije samo vojna pobjeda, već i „uskrsnuće“ turske nacije, njezine borbe za opstanak i vječnu neovisnost.
Pod vodstvom osnivača Turske Republike, Mustafe Kemala Ataturka, vojna kampanja koja je bila dio Velike ofenzive, pokrenuta 26. augusta 1922. godine, osigurala je neovisnost Turkiye i završila 18. septembra iste godine.
historičari ističu da je trijumf, kojim je zapovijedao Ataturk, proglasio odlučnost Turkiye za samoupravljanje i njenu trajnu prisutnost u Anadoliji.
Turska nacija „nikada ne kompromitira svoju neovisnost“
Predsjednik Erdogan izjavio je da je Dan pobjede donio nadu ne samo turskoj naciji, već i svim potlačenim narodima pod ropstvom.
„Ovom pobjedom, turska nacija još je jednom svijetu jasno pokazala da ovaj narod nikada neće biti podvrgnut, nikada neće prihvatiti ropstvo i nikada neće kompromitirati svoju neovisnost,“ rekao je Erdogan.
Naglasio je da je dužnost nacije nositi baklju neovisnosti prema jačoj budućnosti kroz jedinstvo i solidarnost.
„Na ovaj značajan dan sjećam se s poštovanjem naših dragocjenih šehida koji su žrtvovali svoje živote za domovinu, posebno Gazija Mustafu Kemala i njegovih saboraca, te s zahvalnošću naših herojski veterana,“ zaključio je.