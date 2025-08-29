U petak su organizirani razni događaji pod pokroviteljstvom turskog Teknofesta Blue Homeland, najvećeg svjetskog festivala vazduhoplovstva i tehnologije u pomorskom izdanju, koji se održava u brodogradilištu Istanbulske mornarice.

Festival uključuje forume i takmičenja o najsavremenijim pomorskim i podvodnim tehnologijama.

Festival je počeo u četvrtak, a javnost će moći prisustvovati 30. i 31. augusta.

U okviru događaja održan je "Forum o vještačkoj inteligenciji pomorske odbrambene industrije", gdje su oficiri turske mornarice istakli primjenu vještačke inteligencije u otkrivanju prijetnji, elektronskom ratovanju i sistemima za podršku odlučivanju.

Zvaničnici su naglasili ulogu vještačke inteligencije u ranom prepoznavanju prijetnji, odgovoru na asimetrično ratovanje i smanjenju opterećenja operatera, s projektima usmjerenim na proširenu inteligenciju i otkrivanje anomalija kako bi se poboljšala svijest o pomorskoj situaciji.