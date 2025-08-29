TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Turski Teknofest Blue Homeland domaćin je niza različitih događaja
Teknofest je najveći svjetski tehnološki događaj, sa 10 miliona posjetilaca i pet miliona takmičara do danas.
Turski Teknofest Blue Homeland domaćin je niza različitih događaja
Teknofest Plava domovina traje do 31. augusta. / AA
29 August 2025

U petak su organizirani razni događaji pod pokroviteljstvom turskog Teknofesta Blue Homeland, najvećeg svjetskog festivala vazduhoplovstva i tehnologije u pomorskom izdanju, koji se održava u brodogradilištu Istanbulske mornarice.

Festival uključuje forume i takmičenja o najsavremenijim pomorskim i podvodnim tehnologijama.

Festival je počeo u četvrtak, a javnost će moći prisustvovati 30. i 31. augusta.

U okviru događaja održan je "Forum o vještačkoj inteligenciji pomorske odbrambene industrije", gdje su oficiri turske mornarice istakli primjenu vještačke inteligencije u otkrivanju prijetnji, elektronskom ratovanju i sistemima za podršku odlučivanju.

Zvaničnici su naglasili ulogu vještačke inteligencije u ranom prepoznavanju prijetnji, odgovoru na asimetrično ratovanje i smanjenju opterećenja operatera, s projektima usmjerenim na proširenu inteligenciju i otkrivanje anomalija kako bi se poboljšala svijest o pomorskoj situaciji.

Preporučeno

Štaviše, takmičenje u bespilotnim podvodnim sistemima organizovano je ove godine po osmi put pod koordinacijom Aselsana.

Od 2.351 prijavljenog, 42 finalistička tima takmiče se u misijama kao što su spašavanje historijske podmornice Dumlupinar, praćenje podvodnih kablova i potraga za izgubljenim blagom. Pobjednici će dobiti nagrade do 6.113 dolara (250.000 TL), uz posebne nagrade za dizajn, softver i timski duh.

Takmičari su naglasili važnost razvoja domaćih tehnologija za tursku viziju "Plave domovine", ističući izazove podvodnog inženjerstva i značaj unapređenja domaćih pomorskih kapaciteta.

Teknofest Plava domovina traje do 31. augusta, sa takmičenjima u bespilotnim podvodnim vozilima, bespilotnim površinskim vozilima i podvodnim raketama - privukavši ukupno skoro 2.700 timskih prijava.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us