U petak su organizirani razni događaji pod pokroviteljstvom turskog Teknofesta Blue Homeland, najvećeg svjetskog festivala vazduhoplovstva i tehnologije u pomorskom izdanju, koji se održava u brodogradilištu Istanbulske mornarice.
Festival uključuje forume i takmičenja o najsavremenijim pomorskim i podvodnim tehnologijama.
Festival je počeo u četvrtak, a javnost će moći prisustvovati 30. i 31. augusta.
U okviru događaja održan je "Forum o vještačkoj inteligenciji pomorske odbrambene industrije", gdje su oficiri turske mornarice istakli primjenu vještačke inteligencije u otkrivanju prijetnji, elektronskom ratovanju i sistemima za podršku odlučivanju.
Zvaničnici su naglasili ulogu vještačke inteligencije u ranom prepoznavanju prijetnji, odgovoru na asimetrično ratovanje i smanjenju opterećenja operatera, s projektima usmjerenim na proširenu inteligenciju i otkrivanje anomalija kako bi se poboljšala svijest o pomorskoj situaciji.
Štaviše, takmičenje u bespilotnim podvodnim sistemima organizovano je ove godine po osmi put pod koordinacijom Aselsana.
Od 2.351 prijavljenog, 42 finalistička tima takmiče se u misijama kao što su spašavanje historijske podmornice Dumlupinar, praćenje podvodnih kablova i potraga za izgubljenim blagom. Pobjednici će dobiti nagrade do 6.113 dolara (250.000 TL), uz posebne nagrade za dizajn, softver i timski duh.
Takmičari su naglasili važnost razvoja domaćih tehnologija za tursku viziju "Plave domovine", ističući izazove podvodnog inženjerstva i značaj unapređenja domaćih pomorskih kapaciteta.
Teknofest Plava domovina traje do 31. augusta, sa takmičenjima u bespilotnim podvodnim vozilima, bespilotnim površinskim vozilima i podvodnim raketama - privukavši ukupno skoro 2.700 timskih prijava.