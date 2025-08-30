Turkiye obilježava 103. godišnjicu Dana pobjede, prisjećajući se prelomne pobjede u Bici kod Dumlupinara 1922. godine protiv grčkih invazionih snaga.
Pod vodstvom osnivača Republike Turkiye, Mustafe Kemala Ataturka, vojna kampanja koja je bila dio Velike ofanzive započela je 26. augusta 1922. godine, osigurala nezavisnost Turkiye i završila se 18. septembra iste godine.
Istoričari naglašavaju da je ova pobjeda, pod Ataturkovim zapovjedništvom, proglasila odlučnost Turkiye za samoupravu i njen trajni opstanak u Anadoliji.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan također je obilježio Dan pobjede turskog naroda, ističući da to nije samo vojna pobjeda, već i simbol „uskrsnuća našeg naroda, njegove borbe za opstanak i vječnu nezavisnost“.
„Naša je dužnost danas nositi baklju nezavisnosti, zapaljenu 30. augusta, prema jačoj budućnosti u jedinstvu i solidarnosti,“ rekao je Erdogan u subotu.
Predsjednik Turskog historijskog društva, Yuksel Ozgen, uporedio je ovu pobjedu s bitkom kod Manzikerta iz 1071. godine, nazivajući je deklaracijom da će turski narod ostati ukorijenjen na anadolskom tlu.
„Kao što je bitka kod Manzikerta otvorila vrata ovoj regiji i dala nam priliku da izgradimo novi horizont i novu civilizaciju, tako je i Velika ofanziva i pobjeda 30. augusta proglasila svijetu da su Turci ovdje da ostanu u Anadoliji, da ćemo ostati i da će ta trajnost biti vječna,“ rekao je Ozgen.
„[...] Velika ofanziva razbila je okove koje su imperijalističke sile htjele nametnuti Turcima. To je bio udarac mentalitetu koji je želio protjerati Turke prvo iz Evrope, a zatim iz Anadolije u Centralnu Aziju.“
Kraj okupacije
Nakon poraza Osmanskog Carstva u Prvom svjetskom ratu, sile Antante okupirale su velike teritorije zemlje, što je izazvalo odlučan otpor poznat kao Rat za nezavisnost.
Pod Ataturkovim vodstvom, turski vojnici su razbili stranu kontrolu širom Anadolije.
Odlučujući sukob kod Dumlupinara u zapadnoj provinciji Kutahya 30. augusta 1922. godine uništio je grčke divizije, nepovratno preokrenuvši grčko-turski sukob u korist Turkiye.
Do kraja 1922. godine strane trupe su se povukle, otvarajući put za proglašenje Republike Turkiye naredne godine.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, zajedno s visokim ministrima i generalima, očekuje se da položi ceremonijalni vijenac na Ataturkov mauzolej, Anitkabir, u glavnom gradu Ankari.