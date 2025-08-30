Turkiye obilježava 103. godišnjicu Dana pobjede, prisjećajući se prelomne pobjede u Bici kod Dumlupinara 1922. godine protiv grčkih invazionih snaga.

Pod vodstvom osnivača Republike Turkiye, Mustafe Kemala Ataturka, vojna kampanja koja je bila dio Velike ofanzive započela je 26. augusta 1922. godine, osigurala nezavisnost Turkiye i završila se 18. septembra iste godine.

Istoričari naglašavaju da je ova pobjeda, pod Ataturkovim zapovjedništvom, proglasila odlučnost Turkiye za samoupravu i njen trajni opstanak u Anadoliji.

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan također je obilježio Dan pobjede turskog naroda, ističući da to nije samo vojna pobjeda, već i simbol „uskrsnuća našeg naroda, njegove borbe za opstanak i vječnu nezavisnost“.

„Naša je dužnost danas nositi baklju nezavisnosti, zapaljenu 30. augusta, prema jačoj budućnosti u jedinstvu i solidarnosti,“ rekao je Erdogan u subotu.

Predsjednik Turskog historijskog društva, Yuksel Ozgen, uporedio je ovu pobjedu s bitkom kod Manzikerta iz 1071. godine, nazivajući je deklaracijom da će turski narod ostati ukorijenjen na anadolskom tlu.

„Kao što je bitka kod Manzikerta otvorila vrata ovoj regiji i dala nam priliku da izgradimo novi horizont i novu civilizaciju, tako je i Velika ofanziva i pobjeda 30. augusta proglasila svijetu da su Turci ovdje da ostanu u Anadoliji, da ćemo ostati i da će ta trajnost biti vječna,“ rekao je Ozgen.