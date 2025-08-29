Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je upozorio da tekući izraelski napadi u Gazi i širom Palestine prijete da gurnu cijeli region u sukob ako se ne zaustave.
Na vanrednoj sjednici turskog parlamenta posvećenoj Gazi, Fidan je rekao da Izrael "već dvije godine vrši genocid u Gazi, ignorirajući osnovne humanitarne vrijednosti pred očima svijeta".
Dodao je da je Turkiye prekinula svu trgovinu s Izraelom, zatvorila svoj zračni prostor za izraelske letjelice i ne dozvoljava turskim brodovima da pristaju u izraelske luke.
Fidan je naglasio da se Ankara protivi svim planovima koji predviđaju prisilno premještanje Palestinaca iz Gaze, nazivajući takve prijedloge nevažećim.
"Gotovo cijeli svijet je izolovao Izrael zbog njegovih napada na Palestinu, a Izrael nastavlja napade samo uz podršku SAD-a", rekao je Fidan, dodajući da je stvarni problem tragedije u Gazi kriza legitimiteta međunarodnog sistema.
Ističući međunarodne napore Turkiye, Fidan je rekao: "Uz učešće 52 zemlje, pokrenuli smo značajnu inicijativu u UN-u, pozivajući na prestanak snabdijevanja oružjem i municijom koja hrani izraelsku ratnu mašineriju."
Naglasio je da je Turkiye odigrala važnu ulogu u aktuelnim pregovorima o prekidu vatre kroz obavještajne i otvorene diplomatske aktivnosti, te da su ti napori podstakli zemlje da podrže rješenje o dvije države i priznaju Palestinu.
"Zemlje, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Francusku, Kanadu, Maltu, Novi Zeland, Portugal i Australiju najavile su svoju namjeru da priznaju Državu Palestinu u septembru", rekao je.
Fidan je palestinsku otpornost opisao kao borbu koja će promijeniti tok historije, postati simbol potlačenih i uzdrmati temelje propadajućeg poretka.
Fidan je rekao da je Turkiye koordinirala s Jordanom oko zračnih dostava pomoći Gazi, naglašavajući da je jordansko odobrenje neophodno.
"Naši avioni su spremni. Kada Jordan da odobrenje, možemo odmah poletjeti, nema problema", rekao je.
Osudio je i šire regionalne napade Izraela, rekavši: "Neodgovorni napadi Izraela na Gazu, Liban, Jemen, Siriju i Iran su najjasniji znak mentaliteta terorističke države koja prkosi međunarodnom poretku."
Tokom sjednice, predsjednik turskog parlamenta Numan Kurtulmus pozvao je na konkretne korake protiv Izraela, uključujući suspenziju članstva u međunarodnim organizacijama dok ne odustane od genocidnih politika.
Prema izvještaju Integrirane klasifikacije faza bezbjednosti hrane, više od pola miliona ljudi u Gazi suočava se s glađu i smrću, dok 1,07 miliona ljudi doživljava kriznu akutnu nesigurnost hrane. Izrael je od oktobra 2023. ubio oko 63.000 Palestinaca u Gazi.
Od 2. maja 2024. Turkiye je potpuno obustavila izvoz, uvoz i tranzitnu trgovinu s Izraelom u svim grupama proizvoda, nakon ranijeg smanjenja od oko 30 posto između oktobra 2023. i maja 2024. Vlada je u aprilu 2024. obustavila izvoz 1.019 proizvoda u 54 grupe proizvoda.