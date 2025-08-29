Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u petak je upozorio da tekući izraelski napadi u Gazi i širom Palestine prijete da gurnu cijeli region u sukob ako se ne zaustave.

Na vanrednoj sjednici turskog parlamenta posvećenoj Gazi, Fidan je rekao da Izrael "već dvije godine vrši genocid u Gazi, ignorirajući osnovne humanitarne vrijednosti pred očima svijeta".

Dodao je da je Turkiye prekinula svu trgovinu s Izraelom, zatvorila svoj zračni prostor za izraelske letjelice i ne dozvoljava turskim brodovima da pristaju u izraelske luke.

Fidan je naglasio da se Ankara protivi svim planovima koji predviđaju prisilno premještanje Palestinaca iz Gaze, nazivajući takve prijedloge nevažećim.

"Gotovo cijeli svijet je izolovao Izrael zbog njegovih napada na Palestinu, a Izrael nastavlja napade samo uz podršku SAD-a", rekao je Fidan, dodajući da je stvarni problem tragedije u Gazi kriza legitimiteta međunarodnog sistema.

Ističući međunarodne napore Turkiye, Fidan je rekao: "Uz učešće 52 zemlje, pokrenuli smo značajnu inicijativu u UN-u, pozivajući na prestanak snabdijevanja oružjem i municijom koja hrani izraelsku ratnu mašineriju."

Naglasio je da je Turkiye odigrala važnu ulogu u aktuelnim pregovorima o prekidu vatre kroz obavještajne i otvorene diplomatske aktivnosti, te da su ti napori podstakli zemlje da podrže rješenje o dvije države i priznaju Palestinu.