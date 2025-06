Konsultacije i koordinacija se nastavljaju, ali most se mora otvoriti, saopšteno je iz Vlade Kosova nakon sastanka premijera Kosova Albina Kurtija s ambasadorima zemalja Kvinte i ambasadorom Evropske unije na Kosovu.

Iz Vlade Kosova saopšteno je da je današnji sastanak održan tačno osam godina nakon razgovora koji su održani 2. avgusta 2016. godine u Briselu u vezi s implementacijom Sporazuma o mostu u Mitrovici u okviru dijaloga u Briselu, nakon čega je usledio Plan Evropske Unije za otvaranje mosta u Mitrovici za pešake i vozila u oba smera.

Kurti je diplomatskim predstavnicima zemalja Kvinte i EU-a predstavio plan Vlade za otvaranje mitrovačkog mosta preko reke Ibar.

"Planom su predviđena ispitivanja infrastrukturne stabilnosti mosta, procena rizika i rizika od elementarnih nepogoda, vizuelna revitalizacija mosta s pristupom mostu za sve, razgovori s građanima i interesnim grupama, kao i sveobuhvatna informativna kampanja o koristi i ciljevima otvaranja mosta", navedeno je u saopštenju Vlade.

Naglašeno je da se konsultacije i koordinacija nastavljaju, ali da se most mora otvoriti.

"Most se mora otvoriti. On je u službi svih, a nije protiv nikoga. Sloboda kretanja i vladavina prava ne ugrožavaju mir i bezbednost, naprotiv. Most je simbol slobode kretanja, što je osnovna vrednost i sloboda Evropske unije. Most je simbol integracije, što je zajednički rad Kosova s našim partnerima. Vlada je i za slobodno kretanje i za integraciju građana", naglašeno je iz Vlade Kosova.

Nakon sastanka s premijerom Kurtijem, ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier izjavio je da vlade zemalja Kvinte, kao i Severnoatlantska alijansa, ne podržavaju odluku Vlade da otvori most na Ibru.

"Mi, predstavnici Francuske, Nemačke, Italije, Velike Britanije, Sjedinjenih Država, zajedno s EU na Kosovu, sastali smo se s premijerom Kurtijem da ga obavestimo da naše vlade u konsultaciji s NATO-om ne mogu da podrže bilo kakvu promenu sadašnjeg statusa mosta u Mitrovici u ovom trenutku", rekao je Hovenier u kratkoj izjavi medijima.

Na sastanku s Kurtijem, koji je bio u pratnji prvog zamenika premijera Besnika Bislimija i ministra unutrašnjih poslova Xhelala Svecle, bili su ambasador Sjedinjenih Američkih Država Jeffrey Hovenier, ambasadorom Francuske Olivier Guerot, ambasadorom Italije Antonello De Riu, šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu Tomas Szunyog, zamenik ambasadora Velike Britanije Pol O'Connor i zamenik ambasadora Nemačke Matthias Conrad.