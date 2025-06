Ponos turske automobilske industrije, električni SUV Togg T10X bit će izložen na Generalnom BH sajmu ZEPS 2024.

Ovu ekskluzivnu vijest saopštili su nam predstavnici Istanbulske trgovinske komore za vrijeme nedavne radne posjete Zenici, navodi se u saopštenju za medije Generalnog BH sajma ZEPS 2024.

Kao što je već od ranije poznato, Republika Turkiye je zemlja partner ovogodišnjeg Generalnog BH sajma ZEPS 2024, a nacionalno učešće Turkiye organizuje upravo Istanbulska trgovinska komora.

"Ova vijest je potvrda da naši turski partneri žele učiniti sve da ovaj ZEPS bude zapamćen u najboljem izdanju ikada. Ovom prilikom želim se zahvaliti našim turskim prijateljima sa obećanjem da ćemo biti vrhunski domaćini. Nadam se da će do početka sajma biti još iznenađenja koje će nam prirediti kompanije iz Republike Turske a koje su svjetski lideri u različitim industrijskim oblastima“, riječi su Sanela Ibrića, menadžera Generalnog BH sajma ZEPS 2024.

TOGG je globalni brend mobilnih tehnologija sa intelektualnim pravima u vlasništvu Turske, osnovan 25. juna 2018. godine. Sa svojim podbrendovima Trugo i Trumore, razvija nove tehnologije, usluge, korisnička iskustva i poslovne modele unutar ekosistema pametnih i povezanih uređaja.

Prvi model TOGG T10X potpuno je električni automobil, a ističe se pametnim rješenjima kojima se preko interneta može upravljati na daljinu, što stavlja upravo korisnika u centar pažnje. Samo od aprila 2023. godine do danas, T10X je dobio 30.000 novih vlasnika. Nakon modela T10X, TOGG je počeo proizvodnju modela T10F iz C segmenta. Brend planira da do 2030. godine proizvede milion potpuno električnih vozila, sa novim modelima koji dijele isti DNK.

Generalni BH sajam ZEPS 2024 privredni je događaj godine. Sajam će se održat od 1. do 5. oktobra na Kamberovića polju u Zenici, srcu Zeničko–dobojskog kantona, pokretaču razvoja Bosne i Hercegovine, i jednom od privredno najaktivnijih područja u regiji Zapadnog Balkana, navodi se u saopštenju.

Ukupni sajamski prostor ove godine je 20.000 metara kvadratnih. ZEPS kao najveći sajam međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini već treću deceniju privlači značajan broj domaćih i kompanija, sa omjerom učešća 55 posto domaćih naspram 45 posto stranih izlagača. Do sada je Sajam okupio više od 12.000 različitih izlagača, uz impresivnu posjećenost od blizu 1,5 miliona posjetitelja, čime je potvrđen njegov status ključnog privrednog događaja u Bosni i Hercegovini.