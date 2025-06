Nakon što je ove sedmice u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine objavljen Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, danas je potvrđeno da će 17. novembar biti prva neradna nedelja za trgovce u ovom entitetu Bosne i Hercegovine.

U Sarajevu je danas održan sastanak federalnog ministra trgovine Amira Hasičevića s predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH i direktoricom Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivanom Prvulović, nakon kojeg je održana konferencija za novinare.

“Ono što smo danas i usaglasili jeste da će 17.11. biti prva neradna nedelja u Federaciji, gdje će radnici moći imati taj dan kao neradni i provesti sa svojim porodicama. Nekako je to obilježilo ovaj zakon, bilo je dilema kad se primjenjuje. Evo, danas smo to usaglasili, to je ta prva neradna nedelja nakon stupanja na snagu Zakona o unutrašnjoj trgovini na snagu”, rekao je ministar Hasičević.

Zakonom nisu obuhvaćeni ugostitelji

Odgovarajući na pitanja novinara o tome kako će se to odraziti na trgovačke centre i ugostitelje, Hasičević je istakao :

“Nismo u ovim zakonu obuhvatali ugostitelje, trgovački centri su registrovani kao objekti za iznajmljivanje, tako da trgovački centar kao centar nije obuhvaćen i u okviru trgovačkog centra moći će raditi sve one djelatnosti koje nisu registrovane kao trgovačke.”

Tako će, naprimjer, kino dvorane u sastavu trgovačkih centara moći raditi, kao i ugostitelji.

Na pitanje da li očekuju da poslodavac nedjeljom može pozvati radnika radi inventure ili drugih sličnih aktivnosti, Hasičević je odgovorio kako postoji teoretska mogućnost za takvo nešto, napominjući kako se inventura ipak vrši jednom ili dva puta godišnje i da to spada u vanredni dio poslova.

“Pokazalo se, ustvari, da se vrlo brzo, u roku tri ili četiri sedmice od datuma primjene, navike potrošača brzo prilagode i da ne dolazi do pada prometa, ustvari da će se taj promet od nedelje prenijeti na subotu ili ponedeljak”, pojasnio je Hasičević.

Kazne u visini od 2.000 do 15.000 KM

Direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović istakla je kako je Federalna uprava za inspekcijske poslove spremna za kontrolu Zakona o unutrašnjoj trgovini.

“Svi aspekti kontrole će biti iscrpljeni tek donošenjem odgovarajućih pravilnika, međutim ono što je važno napomenuti, je da će Federalni tržni inspektorat raditi u nedjelju 17. novembra i kontrolisati da li su zatvoreni prodajni objekti. Insistirat ću i na iscrpljivanju preventivnih i korektivnih mehanizama, ali tamo gdje bude neophodno, koristit ćemo i represivne”, kazala je Prvulović.

Dodala je kako imaju dovoljno inspektora na terenu, a kazne su u visini od 2.000 do 15.000 KM.

“Zaista smo ovdje naporno radili sa sindikatima, sa Udruženjem potrošača. Mi kao Udruženje poslodavaca smatramo da se došlo do rezultata koji je, ja bih rekao, poprilično optimalan, dobro rješenje i za radnike i za poslodavce”, rekao je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Ono što je također naglašeno jeste da je Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH usklađen sa evropskim direktivama, evropskim normama, što Bosnu i Hercegovinu približava evropskom tržištu. Također je istaknuto kako je najbitnija stvar ovog zakona da će se konačno stati u kraj sivoj ekonomiji.