29 August 2025
Turski parlament je usvojio prijedlog kojim se osuđuje izraelska "proširena okupacija Gaze" i "genocid nad palestinskim narodom".
U memorandumu, zakonodavci su pozvali na suspenziju Izraela iz Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija "dok ne zaustavi svoju genocidnu politiku".
Turski parlament je također apelirao na nacionalne parlamente širom svijeta da prekinu vojne i trgovinske veze s Izraelom, istovremeno pozivajući na koordinirane korake za ukidanje dugogodišnjeg embarga nametnutog Palestini.