TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turski parlament traži suspenziju Izraela iz UN-a zbog rata u Gazi
Turski parlament usvojio je prijedlog kojim se osuđuje izraelska "proširena okupacija Gaze" i "genocid nad palestinskim narodom".
Turski parlament je usvojio prijedlog kojim se osuđuje izraelska "proširena okupacija Gaze" i "genocid nad palestinskim narodom". / AA
29 August 2025

Turski parlament je usvojio prijedlog kojim se osuđuje izraelska "proširena okupacija Gaze" i "genocid nad palestinskim narodom".

U memorandumu, zakonodavci su pozvali na suspenziju Izraela iz Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija "dok ne zaustavi svoju genocidnu politiku".

Turski parlament je također apelirao na nacionalne parlamente širom svijeta da prekinu vojne i trgovinske veze s Izraelom, istovremeno pozivajući na koordinirane korake za ukidanje dugogodišnjeg embarga nametnutog Palestini.

