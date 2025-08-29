TÜRKİYE
1 minuta čitanja
Turski predsjednik Erdogan primio delegaciju Međunarodne unije muslimanskih učenjaka
Recep Tayyip Erdogan sastao se s delegacijom Međunarodne unije muslimanskih učenjaka nakon završetka konferencije o Gazi, kojoj je prisustvovalo 150 učenjaka iz 50 zemalja.
Turski predsjednik Erdogan primio delegaciju Međunarodne unije muslimanskih učenjaka
Erdogan se s učenjacima sastao u palači Hajrudin-paše u istanbulskoj četvrti Sultanahmet. / AA
29 August 2025

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u petak je primio delegaciju Međunarodne unije muslimanskih učenjaka (IUMS), koji su boravili u Istanbulu radi učešća na osmodnevnoj konferenciji pod nazivom "Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza".

Konferencija, koju su zajednički organizovali IUMS i Turska fondacija islamskih učenjaka, okupila je 150 islamskih učenjaka iz 50 zemalja na Ostrvu demokratije i sloboda.

Preporučeno

Erdogan se s učenjacima sastao u palači Hajrudin-paše u istanbulskoj četvrti Sultanahmet.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us