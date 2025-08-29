Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u petak je primio delegaciju Međunarodne unije muslimanskih učenjaka (IUMS), koji su boravili u Istanbulu radi učešća na osmodnevnoj konferenciji pod nazivom "Islamska i humanitarna odgovornost: Gaza".

Konferencija, koju su zajednički organizovali IUMS i Turska fondacija islamskih učenjaka, okupila je 150 islamskih učenjaka iz 50 zemalja na Ostrvu demokratije i sloboda.