Američka medicinska sestra koja radi u jednoj bolnici u Gazi uputila je apel za hitnu međunarodnu vojnu intervenciju, ističući da je to jedini način da se zaštite civili usred eskalacije izraelskog nasilja.
Annelise je doputovala u ratom razorenu Gazu kako bi pomagala palestinskim pacijentima tokom kontinuiranih izraelskih napada i blokade. Dobrovoljno je počela raditi na odjelu intenzivne njege u bolnici Nasser u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze.
"Kao Amerikanka osjećam obavezu da pomognem palestinskom narodu u Gazi zbog doprinosa koje SAD pružaju izraelskoj vojsci i posljedica koje to ima na Gazu", izjavila je za Anadolu.
Naglasila je da je zdravstveni sistem pred potpunim kolapsom pod teškim napadima i blokadom.
"Mislim da svijet u ovom trenutku mora vojno intervenisati kako bi odbranio Gazu i zaustavio ono što se dešava", poručila je.
Ukazala je da je Izrael stvorio okruženje u kojem stanovnici Gaze ne samo da su napadani i ubijani, već im se onemogućava i medicinska pomoć kada stignu u bolnice.
Dodala je da su i bolnice meta napada te da su i pacijenti i zdravstveni radnici u stalnoj opasnosti.
Opisala je teške uslove u kojima rade medicinari, uključujući život u šatorskim kampovima za raseljene i stalni strah za vlastite živote, iako svakodnevno dolaze na posao i brinu se o pacijentima s minimalnim resursima.
"Mislim da je imperativ da svi progovore o onome što se ovdje dešava i da se to ne smije dozvoliti da traje. Također, mora se nazvati pravim imenom, a to je genocid", kazala je Annelise.
Genocid u Gazi u petak je ušao u 700. dan, dok je Izrael ubio više od 64.600 Palestinaca. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.
Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se, također, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.