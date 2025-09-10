RAT PROTIV GAZE
Američka medicinska sestra iz Gaze: Potrebna hitna vojna intervencija da se zaštite civili
"Kao Amerikanka osjećam obavezu da pomognem palestinskom narodu u Gazi zbog doprinosa koje SAD pružaju izraelskoj vojsci i posljedica koje to ima na Gazu", izjavila je.
nnelise je doputovala u ratom razorenu Gazu kako bi pomagala palestinskim pacijentima tokom kontinuiranih izraelskih napada i blokade. / AA
10 Septembar 2025

Američka medicinska sestra koja radi u jednoj bolnici u Gazi uputila je apel za hitnu međunarodnu vojnu intervenciju, ističući da je to jedini način da se zaštite civili usred eskalacije izraelskog nasilja.

Annelise je doputovala u ratom razorenu Gazu kako bi pomagala palestinskim pacijentima tokom kontinuiranih izraelskih napada i blokade. Dobrovoljno je počela raditi na odjelu intenzivne njege u bolnici Nasser u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze.

"Kao Amerikanka osjećam obavezu da pomognem palestinskom narodu u Gazi zbog doprinosa koje SAD pružaju izraelskoj vojsci i posljedica koje to ima na Gazu", izjavila je za Anadolu.

Naglasila je da je zdravstveni sistem pred potpunim kolapsom pod teškim napadima i blokadom.

"Mislim da svijet u ovom trenutku mora vojno intervenisati kako bi odbranio Gazu i zaustavio ono što se dešava", poručila je.

Ukazala je da je Izrael stvorio okruženje u kojem stanovnici Gaze ne samo da su napadani i ubijani, već im se onemogućava i medicinska pomoć kada stignu u bolnice.

Dodala je da su i bolnice meta napada te da su i pacijenti i zdravstveni radnici u stalnoj opasnosti.

Opisala je teške uslove u kojima rade medicinari, uključujući život u šatorskim kampovima za raseljene i stalni strah za vlastite živote, iako svakodnevno dolaze na posao i brinu se o pacijentima s minimalnim resursima.

"Mislim da je imperativ da svi progovore o onome što se ovdje dešava i da se to ne smije dozvoliti da traje. Također, mora se nazvati pravim imenom, a to je genocid", kazala je Annelise.

Genocid u Gazi u petak je ušao u 700. dan, dok je Izrael ubio više od 64.600 Palestinaca. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se, također, suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata protiv enklave.

IZVOR:AA
