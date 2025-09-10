Američka medicinska sestra koja radi u jednoj bolnici u Gazi uputila je apel za hitnu međunarodnu vojnu intervenciju, ističući da je to jedini način da se zaštite civili usred eskalacije izraelskog nasilja.

Annelise je doputovala u ratom razorenu Gazu kako bi pomagala palestinskim pacijentima tokom kontinuiranih izraelskih napada i blokade. Dobrovoljno je počela raditi na odjelu intenzivne njege u bolnici Nasser u Khan Younisu, na jugu Pojasa Gaze.

"Kao Amerikanka osjećam obavezu da pomognem palestinskom narodu u Gazi zbog doprinosa koje SAD pružaju izraelskoj vojsci i posljedica koje to ima na Gazu", izjavila je za Anadolu.

Naglasila je da je zdravstveni sistem pred potpunim kolapsom pod teškim napadima i blokadom.

"Mislim da svijet u ovom trenutku mora vojno intervenisati kako bi odbranio Gazu i zaustavio ono što se dešava", poručila je.

Ukazala je da je Izrael stvorio okruženje u kojem stanovnici Gaze ne samo da su napadani i ubijani, već im se onemogućava i medicinska pomoć kada stignu u bolnice.