Izraelska vojska uništila je u srijedu višespratni stambeni toranj "Tiba 2" u zapadnom dijelu Gaze, ubivši dvoje Palestinaca, a ima i ranjenih, rekli su svjedoci i ljekari.
Napad se dogodio ubrzo nakon što je vojska naredila hiljadama stanovnika i raseljenih osoba da evakuišu lokaciju i krenu prema jugu, prema određenoj humanitarnoj zoni u Al-Mawasiju u Khan Younisu.
Svjedoci su za Anadolu rekli da su izraelski ratni avioni pogodili zgradu s više projektila ubrzo nakon naredbe o evakuaciji, uprkos prisustvu velikog broja šatora za raseljene porodice u okolnom području.
Uslijed napada raseljene su hiljade ljudi koji su privremeno bili smješteni u tornju i obližnjim šatorima.
Medicinski izvori su za Anadolu rekli da su dva Palestinca ubijena, a drugi ranjeni u napadu na gusto naseljeno naselje, dok su stanovnici pokušavali da se evakuišu i ostavljali svoje stvari.
Područje Al-Mawasi je više puta bombardovala izraelska vojska tokom rata, uprkos tome što je proglašeno "sigurnom zonom", ubivši stotine civila koji su se tamo sklonili. Desetine hiljada raseljenih Palestinaca žive u teškim humanitarnim uslovima u prenaseljenom dijelu Pojasa Gaze.
Toranj je sedma visoka zgrada koja je uništena u gradu Gazi u posljednjih pet dana, dio kampanje koja je ostavila desetine hiljada porodica bez doma.
U ponedjeljak, izraelski ministar odbrane Israel Katz obećao je da će srušiti još stambenih tornjeva u gradu Gazi i da će "uništiti enklavu i Hamas" ukoliko se izraelski zarobljenici ne oslobode i ne predaju oružje.
Izrael je u brutalniom napadima u Gazi od oktobra 2023. godine ubio više od 64.600 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.