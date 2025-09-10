RAT PROTIV GAZE
Izraelska vojska uništila još jednu višespratnicu u Gazi nakon upozorenja na evakuaciju
Svjedoci su rekli da su izraelski ratni avioni pogodili zgradu s više projektila ubrzo nakon naredbe o evakuaciji, uprkos prisustvu velikog broja šatora za raseljene porodice u okolnom području.
Uslijed napada raseljene su hiljade ljudi koji su privremeno bili smješteni u tornju i obližnjim šatorima. / AA
10 Septembar 2025

Izraelska vojska uništila je u srijedu višespratni stambeni toranj "Tiba 2" u zapadnom dijelu Gaze, ubivši dvoje Palestinaca, a ima i ranjenih, rekli su svjedoci i ljekari.

Napad se dogodio ubrzo nakon što je vojska naredila hiljadama stanovnika i raseljenih osoba da evakuišu lokaciju i krenu prema jugu, prema određenoj humanitarnoj zoni u Al-Mawasiju u Khan Younisu.

Svjedoci su za Anadolu rekli da su izraelski ratni avioni pogodili zgradu s više projektila ubrzo nakon naredbe o evakuaciji, uprkos prisustvu velikog broja šatora za raseljene porodice u okolnom području.

Uslijed napada raseljene su hiljade ljudi koji su privremeno bili smješteni u tornju i obližnjim šatorima.

Medicinski izvori su za Anadolu rekli da su dva Palestinca ubijena, a drugi ranjeni u napadu na gusto naseljeno naselje, dok su stanovnici pokušavali da se evakuišu i ostavljali svoje stvari.

Područje Al-Mawasi je više puta bombardovala izraelska vojska tokom rata, uprkos tome što je proglašeno "sigurnom zonom", ubivši stotine civila koji su se tamo sklonili. Desetine hiljada raseljenih Palestinaca žive u teškim humanitarnim uslovima u prenaseljenom dijelu Pojasa Gaze.

Toranj je sedma visoka zgrada koja je uništena u gradu Gazi u posljednjih pet dana, dio kampanje koja je ostavila desetine hiljada porodica bez doma.

U ponedjeljak, izraelski ministar odbrane Israel Katz obećao je da će srušiti još stambenih tornjeva u gradu Gazi i da će "uništiti enklavu i Hamas" ukoliko se izraelski zarobljenici ne oslobode i ne predaju oružje.

Izrael je u brutalniom napadima u Gazi od oktobra 2023. godine ubio više od 64.600 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

