Najmanje 64.656 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023, dok je još pet osoba umrlo od gladi u opkoljenoj enklavi, saopćilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju ministarstva navodi se da je 41 tijelo dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 184 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 163.503.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu da dođu do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 12 Palestinaca ubijeno, a više od 30 ranjeno u izraelskim napadima u posljednja 24 sata dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.456, a više od 17.861 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je još pet Palestinaca, uključujući dijete, umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata.