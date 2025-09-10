Najmanje 64.656 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023, dok je još pet osoba umrlo od gladi u opkoljenoj enklavi, saopćilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva.
U saopćenju ministarstva navodi se da je 41 tijelo dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 184 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 163.503.
"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu da dođu do njih", dodaje se.
Ministarstvo je također napomenulo da je 12 Palestinaca ubijeno, a više od 30 ranjeno u izraelskim napadima u posljednja 24 sata dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.
Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.456, a više od 17.861 je ranjeno od 27. maja.
Ministarstvo je saopćilo da je još pet Palestinaca, uključujući dijete, umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata.
Time je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 404 osobe, uključujući 141 dijete.
Prema ministarstvu, 126 smrtnih slučajeva, od kojih je 26 djece, zabilježeno je nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi, Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), prošlog mjeseca formalno proglasio Gazu zonom gladi.
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.
Izraelska vojska je 18. marta nastavila napade na Pojas Gaze i od tada je ubila 12.098 ljudi i ranila 51.462, čime je prekršen sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.