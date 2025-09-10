RAT PROTIV GAZE
2 minuta čitanja
U izraelskim napadima u Gazi ubijeno skoro 64.700 osoba, još pet umrlih od gladi
Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.456, a više od 17.861 je ranjeno od 27. maja.
U izraelskim napadima u Gazi ubijeno skoro 64.700 osoba, još pet umrlih od gladi
Broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 404 osobe, uključujući 141 dijete. / AA
10 Septembar 2025

Najmanje 64.656 Palestinaca ubijeno je u izraelskom genocidnom ratu u Pojasu Gaze od oktobra 2023, dok je još pet osoba umrlo od gladi u opkoljenoj enklavi, saopćilo je u srijedu Ministarstvo zdravstva.

U saopćenju ministarstva navodi se da je 41 tijelo dovezeno u bolnice u posljednja 24 sata, dok su 184 osobe ranjene, čime je broj ranjenih u izraelskim napadima porastao na 163.503.

"Mnoge žrtve su i dalje zarobljene pod ruševinama i na putevima, jer spasioci ne mogu da dođu do njih", dodaje se.

Ministarstvo je također napomenulo da je 12 Palestinaca ubijeno, a više od 30 ranjeno u izraelskim napadima u posljednja 24 sata dok su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć.

Ukupan broj Palestinaca ubijenih dok su tražili pomoć porastao je na 2.456, a više od 17.861 je ranjeno od 27. maja.

Ministarstvo je saopćilo da je još pet Palestinaca, uključujući dijete, umrlo od pothranjenosti i gladi u posljednja 24 sata.

Preporučeno

Time je broj smrtnih slučajeva povezanih s glađu od oktobra 2023. godine porastao na 404 osobe, uključujući 141 dijete.

Prema ministarstvu, 126 smrtnih slučajeva, od kojih je 26 djece, zabilježeno je nakon što je UN-ov sistem za praćenje gladi, Integrirana klasifikacija faza sigurnosti hrane (IPC), prošlog mjeseca formalno proglasio Gazu zonom gladi.

Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze u Gazi, gurajući 2,4 miliona stanovnika te teritorije u glad.

Izraelska vojska je 18. marta nastavila napade na Pojas Gaze i od tada je ubila 12.098 ljudi i ranila 51.462, čime je prekršen sporazum o prekidu vatre i razmjeni zarobljenika koji je stupio na snagu u januaru.

U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us