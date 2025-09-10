Izraelski ambasador u Washingtonu Yechiel Leiter zaprijetio je novim napadima na vođe Hamasa nakon što je njegova zemlja ciljala vođe Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi.

"Ako ih nismo pogodili ovaj put, pogodit ćemo sljedeći put", rekao je Leiter za Fox News, odgovarajući na pitanje da li je Izrael uspješno ciljao vođe Hamasa.

O odnosu sa SAD-om, Leiter je rekao: "Nikada nismo imali boljeg prijatelja u Bijeloj kući od predsjednika Trumpa (američki predsjednik Donald) i ujedinjeni smo u nastojanju da eliminišemo Hamas kao prijetnju miru na Bliskom istoku."

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je o izraelskom napadu na Katar odlučio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a ne Washington.

"Ovo je bila odluka premijera Netanyahua, a ne mene", napisao je Trump na američkoj kompaniji društvenih medija Truth Social, čiji je vlasnik.

"Odmah sam naredio specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu da obavijesti Katarce o predstojećem napadu, što je on i učinio. Međutim, nažalost, prekasno je da se napad zaustavi", dodao je.

To se dogodilo nakon što je katarsko Ministarstvo vanjskih poslova negiralo tvrdnje Bijele kuće da je ta zaljevska nacija unaprijed obaviještena o izraelskom napadu, dodajući da je komunikacija od američkog zvaničnika stigla tek dok su eksplozije bile u toku.

Trump je rekao da je razgovarao s Netanyahuom nakon napada i da mu je izraelski lider rekao da želi "sklopiti mir".

Također je rekao da je nazvao katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Thanija, uvjeravajući ga da se sličan incident neće ponoviti na katarskom tlu.