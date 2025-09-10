Izraelski ambasador u Washingtonu Yechiel Leiter zaprijetio je novim napadima na vođe Hamasa nakon što je njegova zemlja ciljala vođe Hamasa u glavnom gradu Katara, Dohi.
"Ako ih nismo pogodili ovaj put, pogodit ćemo sljedeći put", rekao je Leiter za Fox News, odgovarajući na pitanje da li je Izrael uspješno ciljao vođe Hamasa.
O odnosu sa SAD-om, Leiter je rekao: "Nikada nismo imali boljeg prijatelja u Bijeloj kući od predsjednika Trumpa (američki predsjednik Donald) i ujedinjeni smo u nastojanju da eliminišemo Hamas kao prijetnju miru na Bliskom istoku."
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je o izraelskom napadu na Katar odlučio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a ne Washington.
"Ovo je bila odluka premijera Netanyahua, a ne mene", napisao je Trump na američkoj kompaniji društvenih medija Truth Social, čiji je vlasnik.
"Odmah sam naredio specijalnom izaslaniku Steveu Witkoffu da obavijesti Katarce o predstojećem napadu, što je on i učinio. Međutim, nažalost, prekasno je da se napad zaustavi", dodao je.
To se dogodilo nakon što je katarsko Ministarstvo vanjskih poslova negiralo tvrdnje Bijele kuće da je ta zaljevska nacija unaprijed obaviještena o izraelskom napadu, dodajući da je komunikacija od američkog zvaničnika stigla tek dok su eksplozije bile u toku.
Trump je rekao da je razgovarao s Netanyahuom nakon napada i da mu je izraelski lider rekao da želi "sklopiti mir".
Također je rekao da je nazvao katarskog emira šeika Tamima bin Hamada Al Thanija, uvjeravajući ga da se sličan incident neće ponoviti na katarskom tlu.
"Jednostrano bombardovanje unutar Katara, suverene nacije i bliskog saveznika Sjedinjenih Američkih Država, koja vrlo naporno radi i hrabro preuzima rizike s nama kako bi posredovala u postizanju mira, ne unapređuje Izrael ili ciljeve Amerike", napisao je Trump, ponavljajući raniju izjavu glasnogovornice Bijele kuće Karoline Leavitt tokom konferencije za novinare.
Trump je rekao da je naložio državnom sekretaru Marcu Rubiu da finalizira sporazum o odbrambenoj saradnji s Katarom.
Izraelska vojska potvrdila je da je izvela "precizan napad usmjeren na visoko rukovodstvo" palestinske grupe Hamas u glavnom gradu Dohi.
Katar je oštro osudio napad kao "očigledno kršenje međunarodnog prava i prijetnju suverenitetu i sigurnosti."
Zaljevska država, zajedno s Egiptom i SAD-om, predvodi posredničke napore između Izraela i Hamasa za sporazum o prekidu vatre.
Izrael je u brutalniom napadima u Gazi od oktobra 2023. godine ubio više od 64.600 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.