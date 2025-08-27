SVIJET
Papa Lav podržao apel jerusalemskih patrijarha za mir u Gazi
Danas ponovo upućujem snažan apel i stranama u sukobu i međunarodnoj zajednici da se okonča sukob u Svetoj zemlji, koji je prouzrokovao toliko terora, razaranja i smrti, rekao je.
Također je pozvao na siguran ulazak humanitarne pomoći u Gazu i zaštitu civila. / AP
27 August 2025

Poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Lav XIV uputio je apel međunarodnoj zajednici, pozivajući na okončanje rata u Gazi i omogućavanje nesmetanog ulaska humanitarne pomoći u enklavu.

“Danas ponovo upućujem snažan apel i stranama u sukobu i međunarodnoj zajednici da se okonča sukob u Svetoj zemlji, koji je prouzrokovao toliko terora, razaranja i smrti“, rekao je Papa govoreći tokom svoje sedmične opće audijencije u dvorani Pavla VI u Vatikanu.

Latinski i Grčki pravoslavni patrijarsi Jerusalema jučer su zajednički pozvali na mir u Gazi, osudivši “namjerno i prisilno masovno raseljavanje civila“.

Papa Lav XIV pridružio se njihovom apelu i podsjetio na Dan molitve i posta za mir, koji je održan u petak, 22. augusta.

Također je pozvao na siguran ulazak humanitarne pomoći u Gazu i zaštitu civila.

“Apelujem da svi taoci budu oslobođeni, da se postigne trajni prekid vatre, da se olakša siguran ulazak humanitarne pomoći i da se u potpunosti poštuje humanitarno pravo, posebno obaveza zaštite civila, zabrana kolektivnog kažnjavanja, neselektivne upotrebe sile i prisilnog raseljavanja stanovništva“, poručio je.

