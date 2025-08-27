Poglavar Rimokatoličke crkve i Vatikana papa Lav XIV uputio je apel međunarodnoj zajednici, pozivajući na okončanje rata u Gazi i omogućavanje nesmetanog ulaska humanitarne pomoći u enklavu.

“Danas ponovo upućujem snažan apel i stranama u sukobu i međunarodnoj zajednici da se okonča sukob u Svetoj zemlji, koji je prouzrokovao toliko terora, razaranja i smrti“, rekao je Papa govoreći tokom svoje sedmične opće audijencije u dvorani Pavla VI u Vatikanu.

Latinski i Grčki pravoslavni patrijarsi Jerusalema jučer su zajednički pozvali na mir u Gazi, osudivši “namjerno i prisilno masovno raseljavanje civila“.