SAD: Troje poginulih u pucnjavi u crkvi u Minneapolisu
Dvoje male djece, uzrasta od osam i deset godina, ubijeno je dok su sjedila u klupama, rekao je novinarima šef policije Brian O'Hara.
Troje poginulih u pucnjavi u crkvi u Minneapolisu. / AP
27 August 2025

Dvoje male djece ubijeno je u pucnjavi u katoličkoj školi Annunciation u američkoj saveznoj državi Minnesota u srijedu, prema riječima šefa policije Minneapolisa.

“Dvoje male djece, starosti od osam i deset godina, ubijeno je dok su sjedila u klupama“, rekao je Brian O'Hara novinarima u blizini mjesta pucnjave.

“Sedamnaest drugih osoba je povrijeđeno, od kojih je 14 djece. Dvoje ranjene djece je u kritičnom stanju“, rekao je O'Hara.

“Napadač je na kraju sebi oduzeo život u stražnjem dijelu crkve“, rekao je, dodajući da je osumnjičeni, u ranim dvadesetim godinama, djelovao sam i da nema opsežan poznati kriminalni dosije.

O'Hara je rekao da se pretražuje vozilo za koje se sumnja da ga je koristio napadač, a motiv još nije poznat.

Policijska uprava Minneapolisa ranije je saopštila da policajci reaguju na aktivnu policijsku situaciju u crkvi, koja također ima školu u kojoj nastavu pohađaju učenici od predškolskog uzrasta do osmog razreda.

Policijska uprava je naglasila da nema aktivne prijetnje zajednici jer je napadač neutraliziran.

Guverner Tim Walz potvrdio je incident na društvenim mrežama, rekavši da su Biro za kriminalistička hapšenja i Državna patrola na mjestu događaja.

“Molim se za našu djecu i nastavnike čija je prva sedmica škole obilježena ovim užasnim činom nasilja“, rekao je.

Američka državna tužiteljica Pam Bondi potvrdila je da su i savezni agenti bili na mjestu događaja.

“Naše molitve su sa svima uključenima u ovu tragediju. Naš tim će pružati ažuriranja čim ih budemo primali“, rekla je.

Medijski izvještaji ukazuju da su se u Minneapolisu u posljednja 24 sata dogodile još tri pucnjave, u kojima su tri osobe ubijene, a sedam ranjeno.

