Dvoje male djece ubijeno je u pucnjavi u katoličkoj školi Annunciation u američkoj saveznoj državi Minnesota u srijedu, prema riječima šefa policije Minneapolisa.

“Dvoje male djece, starosti od osam i deset godina, ubijeno je dok su sjedila u klupama“, rekao je Brian O'Hara novinarima u blizini mjesta pucnjave.

“Sedamnaest drugih osoba je povrijeđeno, od kojih je 14 djece. Dvoje ranjene djece je u kritičnom stanju“, rekao je O'Hara.

“Napadač je na kraju sebi oduzeo život u stražnjem dijelu crkve“, rekao je, dodajući da je osumnjičeni, u ranim dvadesetim godinama, djelovao sam i da nema opsežan poznati kriminalni dosije.

O'Hara je rekao da se pretražuje vozilo za koje se sumnja da ga je koristio napadač, a motiv još nije poznat.

Policijska uprava Minneapolisa ranije je saopštila da policajci reaguju na aktivnu policijsku situaciju u crkvi, koja također ima školu u kojoj nastavu pohađaju učenici od predškolskog uzrasta do osmog razreda.