U pucnjavi u katoličkoj školi Annunciation u Minneapolisu u srijedu je, prema izvještajima lokalnih medija i zvaničnika, ranjeno nekoliko osoba prije nego što je napadač neutraliziran.
Policijska uprava Minneapolisa saopštila je da su policajci reagovali na aktivnu policijsku situaciju u katoličkoj crkvi Annunciation, koja također ima školu u kojoj nastavu pohađaju učenici od predškolskog uzrasta do osmog razreda.
Policijska uprava je naglasila da više “nema aktivne prijetnje“ zajednici jer je napadač neutraliziran.
Guverner Minnesote Tim Walz potvrdio je incident na društvenim mrežama, rekavši da su Biro za kriminalistička hapšenja i Državna patrola na mjestu događaja.
“Molim se za našu djecu i nastavnike čija je prva sedmica škole obilježena ovim užasnim činom nasilja“, rekao je.
Hennepin Healthcare, koji upravlja bolnicama u području Minneapolisa, saopštio je da je nekoliko ranjenih osoba zbrinuto u bolnice.
Američka državna tužiteljica Pam Bondi potvrdila je da su na mjestu događaja bili i savezni agenti.
“Naše molitve su sa svima uključenima u ovu tragediju. Naš tim će pružati ažuriranja čim ih budemo primali“, rekla je.
Lokalni mediji su kasnije izvijestili da je napadač ubijen prostrijelnom ranom koju je sam sebi nanio, iako policija nije objavila detalje o žrtvama ili identitetu osumnjičenog.