SVIJET
1 minuta čitanja
SAD: Napadač u Minneapolisu neutraliziran nakon napada na katoličku crkvu i školu
Lokalni zdravstveni sistem saopštio je da je zbrinuto više ranjenih nakon pucnjave, a policija tvrdi da “nema aktivne prijetnje zajednici“.
SAD: Napadač u Minneapolisu neutraliziran nakon napada na katoličku crkvu i školu
Američka državna tužiteljica Pam Bondi potvrdila je da su na mjestu događaja bili i savezni agenti. / AP
27 August 2025

U pucnjavi u katoličkoj školi Annunciation u Minneapolisu u srijedu je, prema izvještajima lokalnih medija i zvaničnika, ranjeno nekoliko osoba prije nego što je napadač neutraliziran.

Policijska uprava Minneapolisa saopštila je da su policajci reagovali na aktivnu policijsku situaciju u katoličkoj crkvi Annunciation, koja također ima školu u kojoj nastavu pohađaju učenici od predškolskog uzrasta do osmog razreda.

Policijska uprava je naglasila da više “nema aktivne prijetnje“ zajednici jer je napadač neutraliziran.

Guverner Minnesote Tim Walz potvrdio je incident na društvenim mrežama, rekavši da su Biro za kriminalistička hapšenja i Državna patrola na mjestu događaja.

“Molim se za našu djecu i nastavnike čija je prva sedmica škole obilježena ovim užasnim činom nasilja“, rekao je.

Preporučeno

Hennepin Healthcare, koji upravlja bolnicama u području Minneapolisa, saopštio je da je nekoliko ranjenih osoba zbrinuto u bolnice.

Američka državna tužiteljica Pam Bondi potvrdila je da su na mjestu događaja bili i savezni agenti.

“Naše molitve su sa svima uključenima u ovu tragediju. Naš tim će pružati ažuriranja čim ih budemo primali“, rekla je.

Lokalni mediji su kasnije izvijestili da je napadač ubijen prostrijelnom ranom koju je sam sebi nanio, iako policija nije objavila detalje o žrtvama ili identitetu osumnjičenog.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us