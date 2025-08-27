U pucnjavi u katoličkoj školi Annunciation u Minneapolisu u srijedu je, prema izvještajima lokalnih medija i zvaničnika, ranjeno nekoliko osoba prije nego što je napadač neutraliziran.

Policijska uprava Minneapolisa saopštila je da su policajci reagovali na aktivnu policijsku situaciju u katoličkoj crkvi Annunciation, koja također ima školu u kojoj nastavu pohađaju učenici od predškolskog uzrasta do osmog razreda.

Policijska uprava je naglasila da više “nema aktivne prijetnje“ zajednici jer je napadač neutraliziran.

Guverner Minnesote Tim Walz potvrdio je incident na društvenim mrežama, rekavši da su Biro za kriminalistička hapšenja i Državna patrola na mjestu događaja.

“Molim se za našu djecu i nastavnike čija je prva sedmica škole obilježena ovim užasnim činom nasilja“, rekao je.