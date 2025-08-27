SVIJET
1 minuta čitanja
UN kaže da svi novinari zaslužuju poštovanje nakon kontraverznog komentara američkog izaslanika
"Sa svim novinarima s kojima imam posla postupam s najvećim poštovanjem, i svi bi trebali", kazao je UN-ov glasnogovornik.
UN kaže da svi novinari zaslužuju poštovanje nakon kontraverznog komentara američkog izaslanika
“Sa svim novinarima s kojima imam posla postupam s najvećim poštovanjem, i svi bi trebali“, rekao je novinarima glasnogovornik UN-a. / AA
27 August 2025

Iz Ujedinjenih nacija (UN) su danas poručili da se prema svim novinarima treba odnositi s poštovanjem, a poruka je uslijedila nakon što je američki izaslanik Tom Barrack opisao “animalističkim“ ponašanje novinara na jučerašnjoj konferenciji u Bejrutu.

“Sa svim novinarima s kojima imam posla postupam s najvećim poštovanjem, i svi bi trebali“, rekao je novinarima glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric kada su ga pitali o izjavama Tom Barracka u Libanu.

Barrack, koji je i američki ambasador u Turkiye, izazvao je oštre kritike nakon svojih izjava libanskim novinarima na konferenciji za novinare u Predsjedničkoj palati u Bejrutu.

Preporučeno

“U trenutku kada ovo počne postajati haotično, poput animalističkog, mi ćemo otići“, rekao je i pozvao novinare da se ponašaju “civilizovano, ljubazno, tolerantno“.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us