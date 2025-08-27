Iz Ujedinjenih nacija (UN) su danas poručili da se prema svim novinarima treba odnositi s poštovanjem, a poruka je uslijedila nakon što je američki izaslanik Tom Barrack opisao “animalističkim“ ponašanje novinara na jučerašnjoj konferenciji u Bejrutu.

“Sa svim novinarima s kojima imam posla postupam s najvećim poštovanjem, i svi bi trebali“, rekao je novinarima glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric kada su ga pitali o izjavama Tom Barracka u Libanu.

Barrack, koji je i američki ambasador u Turkiye, izazvao je oštre kritike nakon svojih izjava libanskim novinarima na konferenciji za novinare u Predsjedničkoj palati u Bejrutu.