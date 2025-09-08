Albanski premijer Edi Rama izjavio je da, što se tiče regije, imaju najveće strateške interese i obavezu da budu najodlučniji promotori mira i stabilnosti.

"Sve snage naše diplomatske službe, od Brisela do svake druge prijestolnice, moraju se prije svega usredotočiti na ovaj historijski cilj koji je sada bliži nego ikad i koji se mora ispuniti uspješnim završetkom procesa pregovora o pridruživanju, uspješnom ratifikacijom odluke o članstvu u 27 parlamenata država članica Evropske unije", rekao je.

Trodnevna konferencija albanskih ambasadora širom svijeta počela je danas u Tirani na temu "Albanija 2030: u Evropi, povezana sa svijetom", gdje je bio i Rama.

U uvodnom govoru, rekao je da ovogodišnja tradicionalna konferencija ambasadora dolazi u historijskom trenutku za put Albanije, prema njegovim riječima, ka dugo sanjanom samitu Evropske unije.

Naglasio je da se konferencija održava u vrijeme kada su krediti Albanije na međunarodnoj sceni veći nego ikad.

"S druge strane, želim naglasiti potrebu daljnjeg jačanja našeg rada kao diplomatske službe u regiji, kako bismo održali i povećali intenzitet komunikacije ne samo s vladama, već i sa svim političkim, institucionalnim ili društvenim akterima i faktorima, jer što se tiče regije, mi nesumnjivo imamo najveće strateške interese i obavezu da budemo najodlučniji promotori mira i stabilnosti u cijelom ovom susjedstvu Evrope", kazao je.