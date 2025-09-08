REGIJA
2 minuta čitanja
Rama: Imamo najveće strateške interese i obavezu da budemo najodlučniji promotori mira
Trodnevna konferencija albanskih ambasadora širom svijeta počela je danas u Tirani na temu "Albanija 2030: u Evropi, povezana sa svijetom", gdje su na otvaranju bili prisutni premijer Rama i drugi zvaničnici.
Rama: Imamo najveće strateške interese i obavezu da budemo najodlučniji promotori mira
Rama je ukazao na historijski i vrlo izazovan trenutak, a to je organizacija samita NATO-a u Albaniji 2027. godine. / AA
8 Septembar 2025

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da, što se tiče regije, imaju najveće strateške interese i obavezu da budu najodlučniji promotori mira i stabilnosti.

"Sve snage naše diplomatske službe, od Brisela do svake druge prijestolnice, moraju se prije svega usredotočiti na ovaj historijski cilj koji je sada bliži nego ikad i koji se mora ispuniti uspješnim završetkom procesa pregovora o pridruživanju, uspješnom ratifikacijom odluke o članstvu u 27 parlamenata država članica Evropske unije", rekao je.

Trodnevna konferencija albanskih ambasadora širom svijeta počela je danas u Tirani na temu "Albanija 2030: u Evropi, povezana sa svijetom", gdje je bio i Rama.

U uvodnom govoru, rekao je da ovogodišnja tradicionalna konferencija ambasadora dolazi u historijskom trenutku za put Albanije, prema njegovim riječima, ka dugo sanjanom samitu Evropske unije.

Naglasio je da se konferencija održava u vrijeme kada su krediti Albanije na međunarodnoj sceni veći nego ikad.

"S druge strane, želim naglasiti potrebu daljnjeg jačanja našeg rada kao diplomatske službe u regiji, kako bismo održali i povećali intenzitet komunikacije ne samo s vladama, već i sa svim političkim, institucionalnim ili društvenim akterima i faktorima, jer što se tiče regije, mi nesumnjivo imamo najveće strateške interese i obavezu da budemo najodlučniji promotori mira i stabilnosti u cijelom ovom susjedstvu Evrope", kazao je.

Preporučeno

Rama je ukazao na historijski i vrlo izazovan trenutak, a to je organizacija samita NATO-a u Albaniji 2027. godine.

Ministar za Evropu i vanjske poslove Igli Hasani izjavio da su evropske integracije strateški kompas Albanije, dodajući da su jasno odabrali put stajanja uz svoje evroatlantske saveznike.

"Danas se globalna sigurnost i stabilnost suočavaju s izazovima. Ruska agresija u Ukrajini, eskalacija nasilja na Bliskom istoku, tenzije u Aziji i Africi, te klimatske ili energetske krize nisu daleki događaji. Svaka globalna kriza direktno utiče na Albaniju, ekonomiju i sigurnost naših građana", rekao je.

Konferenciji, koju organizuje Ministarstvo za Evropu i vanjske poslove Albanije, prisustvuju ambasadori i generalni konzuli Albanije iz cijelog svijeta.

Konferencija će se održati u obliku panela uz učešće lokalnih i međunarodnih stručnjaka. Diskusije će se fokusirati na evropske integracije Albanije i regije, ekonomsku diplomatiju, kao i regionalna i globalna sigurnosna pitanja.

Prema riječima albanskih vlasti, ova konferencija je važno mjesto sastanka diplomatske službe za određivanje prioriteta, rješavanje ključnih izazova i jačanje konzularne službe za albanske građane.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us