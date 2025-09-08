Albanski premijer Edi Rama izjavio je da, što se tiče regije, imaju najveće strateške interese i obavezu da budu najodlučniji promotori mira i stabilnosti.
"Sve snage naše diplomatske službe, od Brisela do svake druge prijestolnice, moraju se prije svega usredotočiti na ovaj historijski cilj koji je sada bliži nego ikad i koji se mora ispuniti uspješnim završetkom procesa pregovora o pridruživanju, uspješnom ratifikacijom odluke o članstvu u 27 parlamenata država članica Evropske unije", rekao je.
Trodnevna konferencija albanskih ambasadora širom svijeta počela je danas u Tirani na temu "Albanija 2030: u Evropi, povezana sa svijetom", gdje je bio i Rama.
U uvodnom govoru, rekao je da ovogodišnja tradicionalna konferencija ambasadora dolazi u historijskom trenutku za put Albanije, prema njegovim riječima, ka dugo sanjanom samitu Evropske unije.
Naglasio je da se konferencija održava u vrijeme kada su krediti Albanije na međunarodnoj sceni veći nego ikad.
"S druge strane, želim naglasiti potrebu daljnjeg jačanja našeg rada kao diplomatske službe u regiji, kako bismo održali i povećali intenzitet komunikacije ne samo s vladama, već i sa svim političkim, institucionalnim ili društvenim akterima i faktorima, jer što se tiče regije, mi nesumnjivo imamo najveće strateške interese i obavezu da budemo najodlučniji promotori mira i stabilnosti u cijelom ovom susjedstvu Evrope", kazao je.
Rama je ukazao na historijski i vrlo izazovan trenutak, a to je organizacija samita NATO-a u Albaniji 2027. godine.
Ministar za Evropu i vanjske poslove Igli Hasani izjavio da su evropske integracije strateški kompas Albanije, dodajući da su jasno odabrali put stajanja uz svoje evroatlantske saveznike.
"Danas se globalna sigurnost i stabilnost suočavaju s izazovima. Ruska agresija u Ukrajini, eskalacija nasilja na Bliskom istoku, tenzije u Aziji i Africi, te klimatske ili energetske krize nisu daleki događaji. Svaka globalna kriza direktno utiče na Albaniju, ekonomiju i sigurnost naših građana", rekao je.
Konferenciji, koju organizuje Ministarstvo za Evropu i vanjske poslove Albanije, prisustvuju ambasadori i generalni konzuli Albanije iz cijelog svijeta.
Konferencija će se održati u obliku panela uz učešće lokalnih i međunarodnih stručnjaka. Diskusije će se fokusirati na evropske integracije Albanije i regije, ekonomsku diplomatiju, kao i regionalna i globalna sigurnosna pitanja.
Prema riječima albanskih vlasti, ova konferencija je važno mjesto sastanka diplomatske službe za određivanje prioriteta, rješavanje ključnih izazova i jačanje konzularne službe za albanske građane.